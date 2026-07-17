Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'i paylaştı: Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayeyle eşi Halit Ergenç’in ilginç kahve alışkanlığını gözler önüne serdi. Paylaşımda, Ergenç'in gittiği her mekâna soğuk kahve, sıcak kahve ve buzlu su için üç farklı matara taşıdığı görüldü.

ÜNLÜ ÇİFTTEN GÜLDÜREN ANLAR

Bergüzar Korel, videonun üzerine "Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz" notunu düşerek eşinin içecek stoğunu espriye vurdu.

Eşinin bu titiz hazırlığına kayıtsız kalamayan Bergüzar Korel’in samimi bir şekilde sorduğu “Bunları dışarıda içsen ne olur?” sorusuna, Halit Ergenç’ten gecikmeden içtenlikle bir cevap geldi. Ünlü aktörün “Hoşuma gidiyor” diyerek verdiği bu tatlı ve doğal yanıt, çiftin takipçileri tarafından büyük bir sempatiyle karşılandı.