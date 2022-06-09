Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a tepki gösteren Hazal Kaya'dan yeni paylaşım: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz - Son Dakika
Üye Girişi

Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a tepki gösteren Hazal Kaya'dan yeni paylaşım: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz

09.06.2022 12:41

TikTok'tan yaptığı paylaşımda doğum yaptığını öne süren trans birey Mükremin Gezgin'e sahip çıkarak Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'ı hedef alan Hazal Kaya'dan yeni bir paylaşım geldi. Yanlış anlaşılmamak için paylaşımı sildiğini belirten Kaya, "Kırılgan azınlık olarak çağırılan kişileri, size anlamsız geldiği için hedef gösteremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya, aylardır hamile olduğunu söyleyen ve önceki gün doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e sahip çıktı. Gezgin'in bu içerikleri takipçilerini güldürmek için çektiğini söyleyen Kaya, fenomeni eleştiren Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'i hedef aldı.

"MÜKREMİN'İN AŞINA BİR ŞEY GELDİĞİNDE SORUMLULUĞU ALACAK MISINIZ?"

Instagram hesabından paylaşım yapan Hazal Kaya, Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'ı etiketleyerek "Asla anlayamıyorum bu tepkileri. Mükremin sadece 23 yaşında, zekice bulursun, bulmazsın, gülersin, gülmezsin. Bir LGBT birey olarak ona gülen 1,5 milyon insana bir erkeğin doğumunu bekletti. Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükremin'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?" dedi.

Mükremin'e sahip çıkarken Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'ı hedef alan Hazal Kaya: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz

"SİZE ANLAMSIZ GELEN BİR ŞEYİ HEDEF GÖSTEREMEZSİNİZ"

Paylaşımını dakikalar içinde silen Hazal Kaya, yeni bir paylaşım yaparak şunları yazdı: "Neyse ben de öfke ve tahammülsüzlükle bir paylaşım yaptım, eleştirdiğim şeye dönüşmek istemediğim için de sildim. Diyeceğim şu. Bu toplumda zaten can güvenliğini bile sağlayamadığımız teknik olarak 'kırılgan azınlık' diye çağırılan birilerini, aşağılayıcı bir biçimde ve tahammülsüzce, sadece size anlamsız geldiği için hedef göstermezsiniz. Umarım tepkinizin olası sonuçlarını, dilinizden düşürmediğiniz vicdanınızla baş başa kaldığınızda birazcık düşünürsünüz. Buna en çok sizin ihtiyacınız var."

Mükremin'e sahip çıkarken Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'ı hedef alan Hazal Kaya: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz
Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a seslendi: Başına bir şey gelirse sorumluluğu almaya hazır mısınız?
YORUMLAR
500
Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a seslendi: Başına bir şey gelirse sorumluluğu almaya hazır mısınız? Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a seslendi: Başına bir şey gelirse sorumluluğu almaya hazır mısınız? Hamilelik ve doğum videolarıyla tepki çeken Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı Hamilelik ve doğum videolarıyla tepki çeken Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı

Mükremin Gezgin, Bergüzar Korel, Ayşe Arman, Hazal Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a tepki gösteren Hazal Kaya'dan yeni paylaşım: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz - Son Dakika


Son Dakika
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:10 Çiftlik Bank dolandırıcısı "Tosuncuk" Mehmet Aydın: Çiftlik Bank ismini bana BDDK tescilledi, kusur bende değil onlarda
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
13:16 TÜİK önünde arbede çıktı! Enflasyon rakamlarını protesto etmek için toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polisten müdahale geldi
12:59 Boz ayıya tuzak kurup havaya uçurdular! Vahşet anları kameralarda
12:53 Müslüman olduğunu açıklayan Arsenal'ın yıldız futbolcusu, ismini Yakubu olarak değiştirdi
12:44 Evlerinin balkonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kadın tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:36:31. #1.11#
SON DAKİKA: Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a tepki gösteren Hazal Kaya'dan yeni paylaşım: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement