5 aylık hamile olan Hazal Kaya, cesur kıyafet tercihiyle beğeni topladı - Son Dakika
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5 aylık hamile olan Hazal Kaya, cesur kıyafet tercihiyle beğeni topladı

05.10.2022 20:22

5 aylık hamile olan oyuncu Hazal Kaya, yüzü olduğu markanın yeni sezon koleksiyonunu için hazırlanan organizasyona katıldı. Cesur bir tercihte bulunan Kaya'nın dekoltesi ve kıyafeti dikkat çekti. Ünlü oyuncu, yeni doğacak kızlarına da Leyla Süreyya ismini vereceklerini açıkladı.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, marka yüzü olduğu markanın yeni sezon koleksiyon tanıtımında açıklamalarda bulundu. Marka takıntısı olmadığını belirten Hazal Kaya "Doğal kumaşlardan ve geri dönüşüm kumaşlardan da pek çok şey var kreasyonda, çok bayılıyorum hepsine. Sürdürülebilirlik hikayesi kıymetli benim için. Görmüşsünüzdür yıllardır pek çok ayakkabıyı, ceketi, montu üst üste giyerim, yıllarca giymekten sıkılmam. İnsanların bunu görmesi de mutlu ediyor çünkü sürdürülebilirlik hepimizin derdi olmalı. Alışverişe çok harcamam çok da azar işitirim bu yüzden, 'Artık yeni bir şey al' diye, bu alışveriş çılgınlığına bu kadar kapılmadan sürdürülebilirliğe değer vermek. Hiç öyle marka takıntım yok" diye konuştu.

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"OYNARKEN KENDİMİ ELEŞTİRİRİM"

Hamileliğin çalışmasına engel olmadığını ifade eden Hazal Kaya "Hamilelik engel olmuyor artı birle sete gidiyorum. Çalışmak bana iyi geliyor" diye konuşurken, "Oyunculuğunuzla ilgili siz kendinizi eleştirir misiniz?" sorusu üzerine "Çok aklına fikrine güvendiğim arkadaşlarım var, bir de ben kendi fikrimi önemsiyorum. Olabildiğince de objektif olduğumu düşünüyorum. Ben kendime çıkarımalar yapıyorum. Eleştirimim kendimi üstüne konuşmayı da severim. Öyle bir derdim yok yani" sözlerini kullandı. Kız annesi olacağın için heyecanlı olduğunu ve şimdiden tütü ve taçlar baktığını da sözlerine ekleyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Enteresan geliyor kız annesi olmak, çünkü ilkinde çok emindim erkek olacağına. Bunda da çok kız olacağına emindim. Böyle küçük küçük pembe etekler, tütüler ve taçlar bakıyorum. Değişik bir şeymiş. Yakın arkadaşlarım çok heyecanlı böyle süsleyeceğimiz bir bebek geliyor diye. Bakalım neye çevirecekler çocuğu göreceğiz doğduktan sonra"

"ESKİ İSİM SEVİYORUZ"

Doğacak kızının ilk ismine kendisinin de adı olan Leyla'yı verdiklerini söyleyen Kaya, ısrarlı sorular üzerine ikinci ismin Süreyya olacağını açıkladı. Süreyya'nın sevdiği bir isim olduğunu ve daha çok eski geleneksel isimleri sevdiklerini anlatan Hazal Kaya "İki isim olacak, Fikret'e Ali dedik. kıza da Leyla deyip benim adımı verdik aslında. İkincisine de bakıyoruz var bir sevdiğimiz isim. Hadi söyleyeyim Süreyya olacak. Leyla Süreyya. Çok istediğim bir isimdi. Fikret için de hep 'büyüklerim dedelerin ismi mi?' falan dediler ama biz böyle eski isim seviyoruz aslında. Biz babyshower yapmıyoruz. isteyen istediğini yapsın. Ben böyle kutlamalar, organizasyonlar falan hele böyle son dönemlerde Fikret de kalabalıktan boğulmuştum. O zaman nasıl hissedersem öyle yaparım" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin 5 aylık hamile olan Hazal Kaya, cesur kıyafet tercihiyle beğeni topladı - Son Dakika

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