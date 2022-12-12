Oyunculuğu bırakıp ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, 5 yıl sonra ekranlara geri döndü

Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in, yapımcılığını ise Acun Medya'nın üstlendiği Sıfırıncı Gün dizisi TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosuyla göz dolduran dizideki sürpriz isim görenleri şaşırttı.

5 YIL SONRA DÖNDÜ

Yaprak Dökümü dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Tolga Karel, radikal bir kararla oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Tamamen farklı bir mesleğe yönelerek tır şoförlüğüne başlayan Karel, 5 yıl aranın ardından oyunculuğa döndü.

ACUN ILICALI'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Sıfırıncı Gün dizisinde yer alan Karel, fragmanı Instagram hesabından paylaştı. Karel, "5 yıl sonra efsane bir dönüş, Benim için muhteşem bir ekiple çalışmak gerçekten gurur verici. Umarım karakterimi beğenirsiniz. Büyük patron Acun Ilıcalı" notunu düştü.