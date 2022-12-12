Oyunculuğu bırakıp ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, 5 yıl sonra ekranlara geri döndü - Son Dakika
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Oyunculuğu bırakıp ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, 5 yıl sonra ekranlara geri döndü

12.12.2022 16:26

Bir dönem izlenme rekorları kıran Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 5 yıl sonra ekranlara döndü. TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'de rol aldığını duyuran Karel, kanal sahibi Acun Ilıcalı'dan "büyük patron" diye bahsetti.

Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in, yapımcılığını ise Acun Medya'nın üstlendiği Sıfırıncı Gün dizisi TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosuyla göz dolduran dizideki sürpriz isim görenleri şaşırttı.

5 YIL SONRA DÖNDÜ

Yaprak Dökümü dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Tolga Karel, radikal bir kararla oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Tamamen farklı bir mesleğe yönelerek tır şoförlüğüne başlayan Karel, 5 yıl aranın ardından oyunculuğa döndü.

Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşen Tolga Karel, 5 yıl sonra ekranlara döndü! İşte yer aldığı dizi

ACUN ILICALI'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Sıfırıncı Gün dizisinde yer alan Karel, fragmanı Instagram hesabından paylaştı. Karel, "5 yıl sonra efsane bir dönüş, Benim için muhteşem bir ekiple çalışmak gerçekten gurur verici. Umarım karakterimi beğenirsiniz. Büyük patron Acun Ilıcalı" notunu düştü.

Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşen Tolga Karel, 5 yıl sonra ekranlara döndü! İşte yer aldığı dizi
Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşen Tolga Karel, 5 yıl sonra ekranlara döndü! İşte yer aldığı dizi
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Yaprak Dökümü, Acun Ilıcalı, Tolga Karel, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyunculuğu bırakıp ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, 5 yıl sonra ekranlara geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyunculuğu bırakıp ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, 5 yıl sonra ekranlara geri döndü - Son Dakika
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