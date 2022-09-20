Mehmet Akif Alakurt'tan skandal paylaşım! Takipçileri tepki gösterdi - Son Dakika
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Mehmet Akif Alakurt'tan skandal paylaşım! Takipçileri tepki gösterdi

20.09.2022 16:34
Mehmet Akif Alakurt'tan skandal paylaşım! Takipçileri tepki gösterdi

Türk kadınlarını hedef alan Mehmet Akif Alakurt'un son paylaşımı tepkilerin odağında. Bir döneme damga vuran Adanalı dizisinde canlandırdığı 'Maraz Ali' karakteriyle dikkatleri çeken Alakurt, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Döver, bayıltır, sen uyurken de s... seni. Bilgin olsun" ifadesini kullandı.

2006-2008 yıllarında rol aldığı Adanalı ve Sıla dizisinde rol aldığı karakterlerle hafızlara kazınan Mehmet Akif Alakurt, şimdilerde ekranlardan uzak. Herhangi bir yapımda boy göstermeyen oyuncu sosyal medyada ise oldukça aktif.

BİRİLERİNE GÖNDERME YAPTI

Geçtiğimiz yıllarda "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir." paylaşımıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Alakurt, Instagram hesabından sin kaflı küfürle birilerine gönderme yaptı.

Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'tan skandal sözler! Paylaşımı gören hemen kapattı

"DÖVER, BAYILTIRIM BİLGİN OLSUN"

Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşıp, "Bunu görmek istersen direkt geleceksin. Oynaşmadan!" notunu düşen oyuncu devamında "Döver, bayıltır, sen uyurken de s... seni. Bilgin olsun" notunu düştü. Alakurt'un paylaşımı takipçilerinin tepkisini çekti.

Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'tan skandal sözler! Paylaşımı gören hemen kapattı
Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'tan skandal sözler! Paylaşımı gören hemen kapattı
Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'tan skandal sözler! Paylaşımı gören hemen kapattı
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Mehmet Akif Alakurt, Sıla, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Akif Alakurt'tan skandal paylaşım! Takipçileri tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Akif Alakurt'tan skandal paylaşım! Takipçileri tepki gösterdi - Son Dakika
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