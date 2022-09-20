Mehmet Akif Alakurt'tan skandal paylaşım! Takipçileri tepki gösterdi

2006-2008 yıllarında rol aldığı Adanalı ve Sıla dizisinde rol aldığı karakterlerle hafızlara kazınan Mehmet Akif Alakurt, şimdilerde ekranlardan uzak. Herhangi bir yapımda boy göstermeyen oyuncu sosyal medyada ise oldukça aktif.

BİRİLERİNE GÖNDERME YAPTI

Geçtiğimiz yıllarda "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir." paylaşımıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Alakurt, Instagram hesabından sin kaflı küfürle birilerine gönderme yaptı.

"DÖVER, BAYILTIRIM BİLGİN OLSUN"

Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşıp, "Bunu görmek istersen direkt geleceksin. Oynaşmadan!" notunu düşen oyuncu devamında "Döver, bayıltır, sen uyurken de s... seni. Bilgin olsun" notunu düştü. Alakurt'un paylaşımı takipçilerinin tepkisini çekti.