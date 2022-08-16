Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası'nın Gaffur'u yaşlandı! İşte Peker Açıkalın'ın son hali - Son Dakika
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Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası'nın Gaffur'u yaşlandı! İşte Peker Açıkalın'ın son hali

16.08.2022 14:17

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Avrupa Yakası dizisindeki "Gaffur" rolüyle hafızalara kazınan Açıkalın, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzattığı beyaz sakalları ve kilolu haliyle sevenlerini üzen 59 yaşındaki oyuncunun son halini görenler şaşkına döndü.

2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasına giren Avrupa Yakası'nın kapıcı Gaffur'u Peker Açıkalın, yeni imajıyla gündem oldu.

SAKAL BIRAKARAK KİLO ALDI

Rol aldığı her projede başarısıyla adından söz ettiren 59 yaşındaki Peker Açıkalın, bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan oyuncu, hem sakal bıraktı hem de kilo aldı. Sakalları beyazlayan oyuncunun son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti.

Avrupa Yakası'nın Gaffur'unu Peker Açıkalın'ın son halini görenler tanıyamıyor

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

Peker Açıkalın, Mart 1963 yılında Kars'ta dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitiminin ardından küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyduğu için İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi ve buradan mezun oldu. Mezun olduktan sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yapan Açıkalın, 1992 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile TRT 1 kanalında izleyici karşısına çıktı.

Kariyeri boyunca; Gülşen Abi, Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Ev Hali, Mert ile Ger Türkün Uzayla İmtihanı, Yahşi Cazibe, Yalan Dünya gibi birçok dizi projesinde yer alan Peker Açıkalın'ın en bilinen ve akıllarda en çok kalan dizisi ise Avrupa Yakası oldu. Oyuncu bu dizide Sütçüoğlu Apartmanı'nın kapıcı ailesinin oğlu olarak karşımıza çıktı.

İşte Peker Açıkalın'ın son hali...

Avrupa Yakası'nın Gaffur'unu Peker Açıkalın'ın son halini görenler tanıyamıyor
Avrupa Yakası'nın Gaffur'unu Peker Açıkalın'ın son halini görenler tanıyamıyor
Avrupa Yakası'nın Gaffur'unu Peker Açıkalın'ın son halini görenler tanıyamıyor
Avrupa Yakası'nın Gaffur'unu Peker Açıkalın'ın son halini görenler tanıyamıyor
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Son Dakika Magazin Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası'nın Gaffur'u yaşlandı! İşte Peker Açıkalın'ın son hali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası'nın Gaffur'u yaşlandı! İşte Peker Açıkalın'ın son hali - Son Dakika
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