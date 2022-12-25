Bahar Candan'dan duyanları çıldırtan asgari ücret yorumu! - Son Dakika
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Bahar Candan'dan duyanları çıldırtan asgari ücret yorumu!

25.12.2022 17:44

Bir süre önce 11 milyon liralık bakiyesini paylaşan Bahar Candan, aylık gelirinin 160 bin liradan fazla olduğunu açıklamıştı. Son paylaşımında, "Bundan sonra 8 bin 500 lira ile yaşamaya çalışacağım" diyen Candan, bu paylaşımı nedeniyle büyük tepki gördü.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanındıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarlagündeme gelen Bahar Candan, son yaptığı asgari ücret paylaşımı nedeniyle ise büyük tepki gördü.

Aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söyleyen Candan, fotoğraflarını satarak 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti.

"ASGARİ ÜCRETLE YAŞAMAYA KARAR VERDİM"

Candan asgari ücretin 8500 TL olduğunu duyduktan sonra bir karar aldı. Yatakta uzanan Bahar Candan açıklamasında "Asgari ücretle yaşamaya karar verdim" dedi.

"HERKES EKMEK DERDİNDE, BU DALGA GEÇİYOR"

Bahar Candan'ın "Her ay 8.500 Türk lirası harcayarak nasıl yaşayacağımı göreceğim" sözleri sosyal medyada tepki çekti. Fenomeni görenler "Herkes ekmek derdinle bu dalga geçer gibi" yorumları yaptı.

Aylık geliri 160 bin TL olan Bahar Candan'ın asgari ücret yorumu görenleri çıldırttı
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Son Dakika Magazin Bahar Candan'dan duyanları çıldırtan asgari ücret yorumu! - Son Dakika


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