Kanser tedavisi gören 59 yaşındaki Billur Kalkavan yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs tedavisi gören ve sonrasında akciğer kanseri teşhisi konulan Billur Kalkavan'dan acı haber geldi. Hastanede tedavi gören başarılı sanatçı 59 yaşında yaşamını yitirdi.

HASTALIĞI ATLATMAYA BAŞLADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Eylül ayında kemoterapi aldıktan sonra hasta yatağından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Kalkavan, "Çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi" demişti.

HAMDİ ALKAN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kalkavan'ın kanserle mücadele ettiğini duyuran oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, ölüm haberinin ardından da bir paylaşım yaptı. Kalkavan'ın fotoğrafını yayınlayan Alkan, "Çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu canım Billur" ifadelerini kullandı.

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da doğdu. Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunudur. 7 yaşındayken oyunculuğa adım atan Kalkavan, Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı. Kaliforniya Üniversitesi'nde eğitim gören Kalkavan, 1980'li yıllardan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı. 2011 yılında HTV kanalında cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 2012 yılında ise TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.