Evliliğini Instagram'dan duyurdu! Aslı Enver, sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi - Son Dakika
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Evliliğini Instagram'dan duyurdu! Aslı Enver, sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi

12.11.2022 19:04

Bir süredir Berkin Gökbudak'la aşk yaşayan güzel oyuncu Aslı Enver, evlendiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sade bir düğün yapan Enver'in paylaştığı fotoğrafa "Eveeet" notunu düşmesi ise dikkat çekti.

Sevilen oyuncu Aslı Enver, 2019 yılında Murat Boz'la ayrılmasının ardından eski Milli Basketbolcu, Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu ilişkisi de beklediği gibi gitmeyen Enver, bir süre sonra bu birlikteliğini noktalamıştı.

HAYATININ AŞKINI BULDU

Kerem Tunçeri ile ayrılmasının ardından Berkin Gökbudak ile ilişki yaşamaya başlayan Aslı Enver, sosyal medya hesabından sürpriz bir müjde paylaşımında bulundu. Sevgilisi Berkin Gökbudak ile gelinlik ve damatlıklı pozlarını paylaşan Aslı Enver, gönderisinin altına ise "Eveeet" notunu düştü.

SADE BİR DÜĞÜN YAPTI

Öte yandan aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

İşte nikahtan kareler:

'Eveeet' notuyla paylaştı! Aslı Enver, sevgilisi Berkin Gökbudak ile evlendi
'Eveeet' notuyla paylaştı! Aslı Enver, sevgilisi Berkin Gökbudak ile evlendi
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Berkin Gökbudak, Kerem Tunçeri, Aslı Enver, Murat Boz, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evliliğini Instagram'dan duyurdu! Aslı Enver, sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evliliğini Instagram'dan duyurdu! Aslı Enver, sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi - Son Dakika
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