Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Birce Akalay\'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı
05.02.2026 20:43
Birce Akalay\'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı
Haber Videosu

Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın yaklaşık 20 yıl önce sunuculuk yaptığı görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. Söz konusu görüntülere kayıtsız kalmayan Akalay da verdiği yanıtla takipçilerini geçmişe götürdü.

Ekranların sevilen isimlerinden Birce Akalay'ın, sosyal medyada dolaşıma giren nostaljik bir görüntüsü gündeme oturdu.

"KADIN YORUMCUYU TANIDINIZ MI?"

Bir kullanıcı, ünlü oyuncunun yaklaşık 20 yıl önce spor programında sunuculuk yaptığı bir anları paylaşarak; "Kadın yorumcuyu tanıdınız mı?" diye sordu. Söz konusu paylaşıma kayıtsız kalmayan Akalay ise videoya yanıt verdi.

Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

"BEN TANIDIM VE GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUM…"

Şimdilerde 41 yaşında olan Akalay, "Ben tanıdım ve görünce çok mutlu oldum… 21 yaşımdayım" ifadelerini kullanarak takipçilerini geçmişe götürdü.

Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Birce Akalay, Magazin

Son Dakika Magazin Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    pek yakında bu site gerçek haber sitesi değil gerçek haberlerden uzaklaştıran haber mekanı olarak ün salacak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı
