Ekranların sevilen isimlerinden Birce Akalay'ın, sosyal medyada dolaşıma giren nostaljik bir görüntüsü gündeme oturdu.
Bir kullanıcı, ünlü oyuncunun yaklaşık 20 yıl önce spor programında sunuculuk yaptığı bir anları paylaşarak; "Kadın yorumcuyu tanıdınız mı?" diye sordu. Söz konusu paylaşıma kayıtsız kalmayan Akalay ise videoya yanıt verdi.
Şimdilerde 41 yaşında olan Akalay, "Ben tanıdım ve görünce çok mutlu oldum… 21 yaşımdayım" ifadelerini kullanarak takipçilerini geçmişe götürdü.
Son Dakika › Magazin › Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
