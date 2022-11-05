Cenk Eren, köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğuna inanmamıştı! Yaptığı paylaşımı sildi - Son Dakika
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Cenk Eren, köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğuna inanmamıştı! Yaptığı paylaşımı sildi

05.11.2022 17:26

Bitlis'te köpek saldırısı sonrası kuduz tespit edilen çocuk, uyutularak yoğun bakıma alındı. Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cenk Eren ise "Kuduz vakası yalanı ortaya çıktı. Bu yalan haberi yayan kişiler ve hayvan düşmanları kudurmuş olabilirler. Sokak hayvanları yalnız değildir" dedi. Eren, gelen tepkilerden sonra paylaşımı sildi.

Bitlis'te köpeklerin saldırdığı çocukta kuduz tespit edildi. Valilik tarafından olayın meydana geldiği köy ve çevresine hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Bölgede olayın ardından yapılan taramada 36 vaka daha tespit edildi. Çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerinin ise taburcu edileceği öğrenilirken şarkıcı Cenk Eren'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"KUDUZ HABERİNİ YAPAN HAYVAN DÜŞMANLARI KUDURMUŞ"

Köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü öğrenen Cenk Eren, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Kuduz vakası yalanı ortaya çıktı. Kuduz var ama bence bu yalan haberi yayan kişiler ve hayvan düşmanları kudurmuş olabilirler. Sokak hayvanları yalnız değildir" dedi.

Köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğuna inanmayan Cenk Eren, tepkilerin ardından paylaşımını sildi

TEPKİLERDEN SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ

Eren'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Eren, "#CenkErenTutuklansın" etiketi altında yapılan yorumların ardından paylaşımını sildi.

İşte Cenk Eren için yapılan bazı yorumlar...

Köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğuna inanmayan Cenk Eren, tepkilerin ardından paylaşımını sildi
Köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğuna inanmayan Cenk Eren, tepkilerin ardından paylaşımını sildi
Köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğuna inanmayan Cenk Eren, tepkilerin ardından paylaşımını sildi
Köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğuna inanmayan Cenk Eren, tepkilerin ardından paylaşımını sildi
Köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğuna inanmayan Cenk Eren, tepkilerin ardından paylaşımını sildi
Köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğuna inanmayan Cenk Eren, tepkilerin ardından paylaşımını sildi
YORUMLAR
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Cenk Eren, Bitlis, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cenk Eren, köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğuna inanmamıştı! Yaptığı paylaşımı sildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cenk Eren, köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğuna inanmamıştı! Yaptığı paylaşımı sildi - Son Dakika
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