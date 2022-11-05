Cenk Eren, köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğuna inanmamıştı! Yaptığı paylaşımı sildi

Bitlis'te köpeklerin saldırdığı çocukta kuduz tespit edildi. Valilik tarafından olayın meydana geldiği köy ve çevresine hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Bölgede olayın ardından yapılan taramada 36 vaka daha tespit edildi. Çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerinin ise taburcu edileceği öğrenilirken şarkıcı Cenk Eren'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"KUDUZ HABERİNİ YAPAN HAYVAN DÜŞMANLARI KUDURMUŞ"

Köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü öğrenen Cenk Eren, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Kuduz vakası yalanı ortaya çıktı. Kuduz var ama bence bu yalan haberi yayan kişiler ve hayvan düşmanları kudurmuş olabilirler. Sokak hayvanları yalnız değildir" dedi.

TEPKİLERDEN SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ

Eren'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Eren, "#CenkErenTutuklansın" etiketi altında yapılan yorumların ardından paylaşımını sildi.

İşte Cenk Eren için yapılan bazı yorumlar...