Ne yüzünü gördük, ne adını duyduk! Rihanna bebeği ile ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika
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Ne yüzünü gördük, ne adını duyduk! Rihanna bebeği ile ilgili ilk kez konuştu

09.11.2022 12:01
Ne yüzünü gördük, ne adını duyduk! Rihanna bebeği ile ilgili ilk kez konuştu

Black Panther: Wakanda Forever filmi için 'Lift Me Up' şarkısını seslendiren Rihanna mayıs ayında kucağına aldığı bebeği hakkında ilk kez konuştu. Adını dahi sır gibi sakladığı bebeği için "Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek. Tam sarılmalık!" dedi.

Yeni şarkısı 'Lift Me Up' ile Billboard listesinde yükselişe geçen ve hayranlarını müziğe döndüğü için aşırı mutlu eden ünlü şarkıcı Rihanna, annelikle ilgili konuştu.

"SABAHLARI YÜZÜNDEKİ ŞAŞKINLIĞA BAYILIYORUM"

Rapçi ASAP Rocky ile ilk kez bebek sahibi olan 34 yaşındaki şarkıcı, "Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı! Günün en güzel anı benim için" açıklamasında bulundu.

Ne yüzünü gördük, ne adını duyduk! Rihanna bebeği ile ilgili ilk kez konuştu

"TOPLU BİR BEBEK"

Bebeğine bazen şarkı söylediğini söyleyen yıldız "Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek. Tam sarılmalık!" dedi. Şarkıcı "Hep çocuklarla ilgili bir şey yapmak istemişimdir ama çocuğum olduğu için herkes klişe olduğunu düşünecek ama bir sonraki adımım bu. Alışverişe gittiğimde fark ettim ki çocuğumun giymesini istediğim şeyler yapmak istiyorum. Kıyafet bulmak zor oluyor. Kendi fikirlerim var" ifadelerinde bulundu.

Ne yüzünü gördük, ne adını duyduk! Rihanna bebeği ile ilgili ilk kez konuştu

Bebeğinin adını hala açıklamayan yıldızın, son dönemde taktığı 'D' harfli kolye ile ipucu verdiği düşünülüyor.

Ne yüzünü gördük, ne adını duyduk! Rihanna bebeği ile ilgili ilk kez konuştu
Ne yüzünü gördük, ne adını duyduk! Rihanna bebeği ile ilgili ilk kez konuştu
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Rihanna, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ne yüzünü gördük, ne adını duyduk! Rihanna bebeği ile ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika


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