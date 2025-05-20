Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor - Son Dakika
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Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

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İsrail'in Gazze'ye yönelik "Ben Gideon'un Savaş Arabaları" adını verdiği yeni kara harekâtı sırasında yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiği haberleri dünyayı sarsarken, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın sosyal medya paylaşımları kamuoyunda tepki topladı.

20.05.2025 09:49
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"Uzak Şehir" dizisinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın, bu süreçte İsrail'e verdiği destek nedeniyle birçok ülkede boykot edilen Coca-Cola markasının reklamında yer almaları, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

"SOYKIRIM SÜRERKEN..."

Çatışmaların şiddetlendiği ve sivil kayıpların artmaya devam ettiği bir dönemde yayımlanan reklam, birçok kullanıcı tarafından "duyarsızlık" olarak yorumlandı. Paylaşımların altına, "Böyle bir zamanda yapılacak iş mi?", "Soykırım sürerken sessiz kalıp reklam yapmak vicdana sığar mı?", "Bu diziye dair paylaştığım ne varsa hepsini sildim", "2 gün sonra unutulur millet izlemeye devam eder", "Gerçekten çok yazık", "Hiç yakışmadı bu reklam", "Para böyle işte. Aslını ortaya çıkarıyor", "Dünya boykot yaparken, vicdan ölmüş" gibi yorumlar yapıldı.

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADILAR

Henüz Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'dan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, reklamın geri çekilmesi ya da markanın duruma ilişkin yeni bir değerlendirme yapıp yapmayacağı da merak konusu. Gelişmeler, sosyal medyada "sanatçı duyarlılığı" ve "ticari iş birliklerinin etik sınırları" üzerine yeni bir tartışmayı başlattı.

İşte ikilinin o paylaşımları;

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal\'a tepki yağıyor

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Son Dakika Magazin Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Hakan Durak:
    Ben kendim o kanalı sildim bunların dizilerini izleyerek vaktinizi boşuna harcamayın para harcanan filmleri izleyin bunların taziyesi olsa kimse yanlarından geçmez o kadar da utanmazlar 80 16 Yanıtla
  • Black:
    Tepki göstermek için tepki gösterilmez. Amaç İsrail ürününü boykot etmek mi, yoksa adı geçen firmanın Türkiye'deki fabrikasında çalışan binlerce işçiye, bir o kadar taşerona, tedarikçiye, nakliyeciye, market sahiplerinin kârına, devletin vergi gelirine.......... Yani sen tepki verirken aslında ne yapıyorsun onu bir düşün sonra işin protesto tarafına bak. 23 47 Yanıtla
  • Murat denizli:
    derhal dizi bitirilsin bıdaha rol verilmesin... 48 15 Yanıtla
  • Ahmet Sağlık:
    yazıklar olsun cidden 49 12 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Ekran onundekilerin yuzde 99 y ayni dinleri imanlari paradir ne bekliyordunuz.. 37 9 Yanıtla
  • özkan yılmaz:
    son bölüm deki ürün yerleşmesi coca-cola reklamı olmadı... alya hanım cihan bey 24 8 Yanıtla
  • ha07600760:
    Ne gerek var artık izlemryeceğiz 21 8 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy:
    Bu iki İsrail ürününüde boykot listemize ekledik, İzlemeyin izlettirmeyin!.. 17 5 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Olmadı İlyas olmadı gözümden düştün 1 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    kes bee... orda calisanlar insan olsa ALLAHCC a guvenerek iş birakir... ama bizim milletimiz güyaa Müslüman acliktan korkar ekmek parasi arkasina saklanir devam eder. neymis bizim ulkemizde fabrikasiymis.. kapatin yaa algidaydi cola pepsi dominos vs kapatin 0 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    evet bende şok oldum inanamadim yaziklar olsun 0 0 Yanıtla
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