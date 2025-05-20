Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal\'a tepki yağıyor

"Uzak Şehir" dizisinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın, bu süreçte İsrail'e verdiği destek nedeniyle birçok ülkede boykot edilen Coca-Cola markasının reklamında yer almaları, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

"SOYKIRIM SÜRERKEN..."

Çatışmaların şiddetlendiği ve sivil kayıpların artmaya devam ettiği bir dönemde yayımlanan reklam, birçok kullanıcı tarafından "duyarsızlık" olarak yorumlandı. Paylaşımların altına, "Böyle bir zamanda yapılacak iş mi?", "Soykırım sürerken sessiz kalıp reklam yapmak vicdana sığar mı?", "Bu diziye dair paylaştığım ne varsa hepsini sildim", "2 gün sonra unutulur millet izlemeye devam eder", "Gerçekten çok yazık", "Hiç yakışmadı bu reklam", "Para böyle işte. Aslını ortaya çıkarıyor", "Dünya boykot yaparken, vicdan ölmüş" gibi yorumlar yapıldı.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADILAR

Henüz Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'dan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, reklamın geri çekilmesi ya da markanın duruma ilişkin yeni bir değerlendirme yapıp yapmayacağı da merak konusu. Gelişmeler, sosyal medyada "sanatçı duyarlılığı" ve "ticari iş birliklerinin etik sınırları" üzerine yeni bir tartışmayı başlattı.

İşte ikilinin o paylaşımları;