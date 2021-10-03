Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi

25 yaşındaki İlayda Alişan'ın sosyal medyada gündem olan yıllar öncesine ait bir fotoğrafı, 'estetik' iddialarını da beraberinde getirdi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara cevap verdi.

"BÜYÜYORUM VE BUNA ŞAHİT OLUYORSUNUZ"

İlayda Alişan fotoğrafıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Öte yandan İlayda Alişan yaptığı açıklamada, "Eski hali diye paylaştığınız fotoğraflarda 15 yaşlarındayım, şimdi ise 25. Büyüyorum ve buna şahit oluyorsunuz mesleğimden ötürü. Yüzümde dudak dolgusundan başka estetiğim yok. Olsa da sizi ilgilendirir mi? Sanmam. Kadınları kalıba sokmaktan vazgeçeceğiniz bir gün dilerim. Sevgiler." ifadelerini kullandı.