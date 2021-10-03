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Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi - Son Dakika

Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi

03.10.2021 13:33

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu İlayda Alişan, yıllar önce çekilen bir fotoğrafı ile gündem oldu. Alişan, yüzündeki değişimin estetik olduğunu söyleyenlere sinirlendi. Genç oyuncu, "Yüzümde dudak dolgusundan başka estetiğim yok. Olsa da sizi ilgilendirir mi? Sanmam." diyerek öne sürülen iddialara son noktayı koydu.

25 yaşındaki İlayda Alişan'ın sosyal medyada gündem olan yıllar öncesine ait bir fotoğrafı, 'estetik' iddialarını da beraberinde getirdi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara cevap verdi.

"BÜYÜYORUM VE BUNA ŞAHİT OLUYORSUNUZ"

İlayda Alişan fotoğrafıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Öte yandan İlayda Alişan yaptığı açıklamada, "Eski hali diye paylaştığınız fotoğraflarda 15 yaşlarındayım, şimdi ise 25. Büyüyorum ve buna şahit oluyorsunuz mesleğimden ötürü. Yüzümde dudak dolgusundan başka estetiğim yok. Olsa da sizi ilgilendirir mi? Sanmam. Kadınları kalıba sokmaktan vazgeçeceğiniz bir gün dilerim. Sevgiler." ifadelerini kullandı.

'Estetik' iddiaları İlayda Alişan'ı çileden çıkardı: Bu fotoğrafta 15 yaşındayım
'Estetik' iddiaları İlayda Alişan'ı çileden çıkardı: Bu fotoğrafta 15 yaşındayım
'Estetik' iddiaları İlayda Alişan'ı çileden çıkardı: Bu fotoğrafta 15 yaşındayım
'Estetik' iddiaları İlayda Alişan'ı çileden çıkardı: Bu fotoğrafta 15 yaşındayım
'Estetik' iddiaları İlayda Alişan'ı çileden çıkardı: Bu fotoğrafta 15 yaşındayım
Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi

Estetik, Alişan, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi - Son Dakika
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