Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Gülşen'i eleştiren Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda sahneye transparan bir kıyafetle çıkan Gülşen'i sert bir dille eleştirmişti. Dün akşam bir mekanda sahneye çıkan Serengil, dekolteli bir kıyafet tercih ettiği için eleştirilerin hedefi oldu.

GÜLŞEN'İN SAHNE KIYAFETİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle çok konuşulan Gülşen, geçtiğimiz haftalarda içine bikini giydiği transparan elbisesiyle sahneye çıktı. Seren Serengil ise Gülşen'in kıyafeti için "Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot, sütyen. Olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık ille şeyini çıkartacaksınız" yorumunu yapmıştı.

"GÜLŞEN'İ TAKLİT ETMİŞSİN"

Yorumculuğun yanı sıra sahnelere geri dönerek konser veren Seren Serengil, dün akşam bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Sahnede şarkılarını seslendiren Serengil, derin bacak dekolteli bir elbise tercih etti. Sahne fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Serengil için "Gülşen'i eleştirdin, aynı elbiseyi giymişsin" ve "Gülşen'i taklit etmişsin" yorumları yapıldı.