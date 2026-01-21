Bu video çok konuşulur! Demet Şener ve Özge Ulusoy\'dan \'\'bacı\'\' taklidi

Ünlü mankenler Demet Şener ve Özge Ulusoy, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları eğlenceli video ile gündeme geldi. İkili, kendilerine eşlik eden müzik eşliğinde, Türk magazin dünyasının sevilen isimleri Seda Sayan ve Safiye Soyman'ın üslup ve mimiklerini taklit ederek dikkat çekti.

Videoda Şener ve Ulusoy'un Seda Sayan'ın karakteristik tavırlarını, konuşma tarzını ve sahne duruşunu eğlenceli bir dille yansıttıkları görülürken, Safiye Soyman'ın neşeli ve samimi mimiklerini de canlandırdıkları sosyal medyada beğeni topladı.

SEDA SAYAN'DAN JET HIZIYLA YANIT GELDİ

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçiler, iki ismin performansını "çok eğlenceli", "harika taklit" ve "Seda Sayan–Safiye Soyman ikilisini çok iyi yakalamışlar" gibi ifadelerle yorumladı. Bazı kullanıcılar, paylaşımın magazin dünyasını tiye alan eğlenceli bir içerik olduğunu söyledi.

Seda Sayan'dan ise başarılı mankenlerin "Herkes bizim gibi bacı olsa keşke" notuyla paylaştığı videoya jet hızıyla yanıt geldi. Sayan kahkaha ve kalpli göz emojileriyle taklit videosunu beğenerek destekledi. Özge Ulusoy ise usta isme " Elinize su dökülmez ama" diyerek yanıt verdi.

SEDAY SAYAN VE SAFİYE SOYMAN İLİŞKİLERİ AÇIKLAMASI

Seda Sayan ile Safiye Soyman'ın uzun yıllardır süren samimi dostluğu da magazin gündeminde sıkça konuşuluyor. İkili, sık sık birbirlerinin paylaşımlarına destek mesajları yazıyor ve sosyal medya üzerinden yakın bağlarını göstermeye devam ediyorlar.

Demet Şener ve Özge Ulusoy'un bu taklit videosu, magazin dünyasını gülümseten ve sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan bir içerik olarak öne çıktı.