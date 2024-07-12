Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi - Son Dakika
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Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi

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Günlerdir kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı sorunla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, dün akşam verdiği konserde kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacağını söyledi. Sahnede sevenlerine veda eden Tatlıses, ağlayarak helallik istedi.

12.07.2024 09:17
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Uzun yıllardır uğradığı silahlı saldırıdan dolayı zor günler geçiren İbrahim Tatlıses, dün akşam Harbiye'de konser verdi. Sevenleriyle bir araya gelen Tatlıses, geçireceği ameliyattan bahsederken duygusal anlar yaşadı.

KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞECEK

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, konserinde sevilen şarkılarını söyleyen Tatlıses, bir ara sağlık durumuyla ilgili konuştu. Sevenlerinden dua isteyen Tatlıses "Yarın ameliyat olacağım. Hocam kalp kapakçığımı değiştirecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Allah benimle beraber" dedi. Hayranlarının alkışlayarak ismini söylemesiyle duygulanan Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı.

İBRAHİM TATLISES VE KIZI ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde nikahında şahitlik yaptığı kızını Instagram'dan takipten çıkartarak birlikte yer aldıkları kareleri de sildi. Tatlıses'in bu hamlesinden sonra Dilan Çıtak Tatlıses'ten de kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Instagram hesabından isim vermeden hedef gösteren genç şarkıcı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım!" dedi. Tatlıses dikkat çeken paylaşımın ardından sessizliğe gömüldü.

Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi
Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi

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Son Dakika Magazin Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Sabri İnce: Para insanı zenğin ve ünlü yapar. " KARAKTER " efsane. O da sende yok . 30 3 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Herkes hal ettiğini yaşar bu hayatta. 27 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Zamanında yediğim hurmalar şimdi yavrum dırmalar... 16 3 Yanıtla
  • Nafi Aydogan: beş para etmez insan allahım senin işine karışilmaz sen en iyisini bilirsin 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Gören: Zengin’sindir işlerin bozulup Fakir olabilirsin Çalışıp işlerin düzelir yine Zengin olursun.Ama Şerefli olup şerefini Kaybedersen Tekrar Şerefini Kazanamazsın… 4 0 Yanıtla
  • Emre Acar: Umarım kısa sürede Allah acılarına son verir pamukta bizden hediye 2 0 Yanıtla
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  • Taner Ozkaya: para adamı öldürmüyor sanırım 0 0 Yanıtla

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