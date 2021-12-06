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Bugün ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Kalp Yarası - Son Dakika

Bugün ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Kalp Yarası

06.12.2021 16:02

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinin fragmanları yayınlandı. Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Kalp Yarası dizilerinin yeni bölümünde neler olacağını haberimizden takip edebilirsiniz.

"YASAK ELMA" YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bugün ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Kalp Yarası

Çağatay, Doğan ve Yıldız'ın hamlelerinden sonra intikam yemini eder. Artık tek bir amacı vardır ve bu uğurda her şeyi yapacaktır.

Bu sırada Yıldız, Çağatay'ın planını bozmak için harekete geçecektir.

"ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU" YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bugün ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Kalp Yarası

Alparslan'ın, atabeyi Hasan'ı küffarın elinden kurtarması Selçuklu tarafında sevinçle karşılanırken; Yannis'in Alparslan sayesinde uğradığı akıbet, Vaspurakan'daki iç gerilimin etkisini daha da yükseltir. Alparslan, ablası Şehver ve yeğeni Mesud'un Büst'te uğradığı darbe girişimini öğrenince, olayı etraflıca araştırmak üzere Büst'e gider. Obaya döndüğünde, Kekavmenos'un beklenmedik bir hamle yaptığını ve bu yüzden toy toplandığını öğrenir. Alparslan'la Akça arasında yaşanacaklar ise, aralarındaki bağı farklı bir noktaya taşır. Tüm bunlar yaşanırken, Kekavmenos Akça'yı köşeye sıkıştıracak bir emir verir. Alparslan ve Kekavmenos arasında had safhaya çıkan gerilim, nasıl bir noktaya varacak?

"ÜÇ KURUŞ" SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bugün ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Kalp Yarası

Üç Kuruş 5. Bölümünde: Efe, burunlarının dibine kadar girmiş olan katilin izini sürmeye çalışırken kendini Kartal'ın düğün telaşının ortasında bulur. Kartal, Nezih'e karşı son kozu olan bu düğünü sağ salim tamama erdirmek için uğraşırken katilin mahallede olabileceğini öğrenir. İrfan ise bir sonraki hedefinden edindiği bilgiyle Efe ve Kartal'ı şaşırtıcı bir planın içine sürükler. Leyla tarafından sınava tabi tutulan Efe'ye gelen esrarengiz bir mesaj Kartal'ı tam da düğün gününde şoka uğratır.

"KALP YARASI" SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bugün ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Kalp Yarası

Ayşe, yaşadığı felaketlerin sorumlusu olarak gördüğü Hande'ye karşı yaptığı tehlikeli hamlenin sonucunda dedesi Şahin'le yüzleşmek zorunda kalır. Sancakzadelere karşı güçlerini birleştiren Hande ve Yaman, intikamları uğruna yeni bir yola girerler. Diğer tarafta Azade'nin tuzağına düşen Adnan ise reddedemeyeceği bir teklifle Yaman'ın kapısını çalar. Ferit ilişkilerini toparlamaya çalışsa da Ayşe tüm geçmişi ve geleceğiyle yüzleşmek zorunda kalınca bir karar aşamasına gelir. Ayşe'nin vereceği karar, Ferit ve Ayşe ilişkisini yeni bir dönemece sokar.

Bugün ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Kalp Yarası

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Son Dakika Magazin Bugün ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Kalp Yarası - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bugün ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Kalp Yarası - Son Dakika
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