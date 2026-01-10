Bülent Ersoy, kendisini yakından çeken muhabirleri görünce çileden çıktı

Çıkışlarıyla magazin dünyasında yıllardır adından söz ettiren Bülent Ersoy, bu kez bir etkinlik öncesinde kameramanlara gösterdiği sert tepki ile gündeme geldi.
Bir programa katılmak üzere aracından indiği sırada basın mensupları tarafından görüntülenmek istenen Diva, muhabirlerin kendisine fazla yaklaştığını görünce bir anda çileden çıktı. Ersoy, kameralara, "Çekil be, burnumun dibine girdin" diyerek tepki gösterdi.
Yaşanan anlar kameralara saniye saniye yansırken, Ersoy'un sert tavrı ve yüksek ses tonu kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Görüntüler, kullanıcılar arasında tartışma yaratırken olay magazin gündeminin üst sıralarına taşındı.
