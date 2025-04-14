Bülent Ersoy'un mal varlığını duyan şaşkına dönüyor - Son Dakika
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Bülent Ersoy'un mal varlığını duyan şaşkına dönüyor

Bülent Ersoy\'un mal varlığını duyan şaşkına dönüyor

Sanat dünyasının sevilen ismi Bülent Ersoy, gösterişli hayatıyla magazin dünyasında sık sık gündeme geliyor. İstanbul'dan Bodrum ve Marmaris'e kadar uzanan lüks villaları ve tatil beldelerindeki değerli taşınmazlarıyla dikkat çeken Ersoy, 30 metrelik yatı, iş makineleri ve benzin istasyonu gibi yatırımlarıyla servetine servet katıyor.

14.04.2025 09:21
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Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden Bülent Ersoy, yıllardır süren kariyerinin yanı sıra lüks yaşam tarzı ve değerli yatırımlarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor. Sanatçı, yalnızca sahnelerdeki başarılarıyla değil, aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki mülkleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

EŞSİZ YATIRIMLARA SAHİP

Bülent Ersoy, İstanbul'daki çeşitli daire ve villalarının yanı sıra, Türkiye'nin popüler tatil beldelerinde de önemli yatırımlara sahip. Bodrum, Marmaris ve Antalya'da bulunan lüks villalar, onun taşınmaz varlıklarının başında geliyor. Ersoy'un Fenerbahçe semtinde işlettiği sauna ve Muğla'daki benzin istasyonu da diğer iş yatırımları arasında yer alıyor. Ayrıca, 30 metrelik bir yatı ve çeşitli iş makineleri gibi taşınabilir varlıkları da bulunuyor. Bu varlıklarını kiraya vererek önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor

İşte kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bülent Ersoy'un sahip olduğu mal varlıkları:

  • İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa
  • Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris'te villalar
  • İstanbul Fenerbahçe'de sauna
  • Antalya Fethiye'de benzin istasyonu
  • 30 metrelik lüks yat
  • Kiraya verdiği vinç ve dozerler
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Ekonomi, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'un mal varlığını duyan şaşkına dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Necdet Kır:
    yaptırdığı lüks mezarlık onu unutmuşsunuz 72 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Zenginin parası zühürtün çenesini yorarmış...En büyük zenginlik sağlıktır,gerisi hikayedir...Günü 3 E bölersin...8 saat uyur,8 saat çalışır,8 saat yaşarsın...Bu kadar...Hayatın özeti... 65 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Bakalım öbür tarafa ne kadarını götürebilecek bildigimiz diger tarafta ne kadar malın mülkün var diye sormuyorlar 52 4 Yanıtla
  • 124212421:
    desene bütün malı çocuklarına kalacak 25 7 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Ist’te taxiler ? 8 0 Yanıtla
  • Kirker:
    2 metre kefen 2,5 metre lüks mezar 4*2 fıstık gibi 4 1 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Demekki lgbt senelerdir bu topraklarda desteklenmiş. 3 0 Yanıtla
  • isa1966_:
    desenize zenginin malı fakirin dilini yorar kazanmış çalışmış helal olsun 0 1 Yanıtla
  • rs202020:
    zenginin malı züğürdün çenesini yormaya devam ediyor... 0 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    yalama uzmanı boşuna olunmuyor. diğer tarafa götürür =) 0 0 Yanıtla
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