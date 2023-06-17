Burak Özçivit'e yeni film teklifi: Mert Yazıcıoğlu ile partner olacak - Son Dakika
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Burak Özçivit'e yeni film teklifi: Mert Yazıcıoğlu ile partner olacak

17.06.2023 08:58

Kuruluş Osman dizisinin sezon finali yapan başrol oyuncusu Burak Özçivit, OGM Pictures'ten gelen Berber filmi teklifini değerlendiriyor. Netflix için çekilecek olan filmin senaryosunu Mehmet Ercan Erdem yazacak. Özçivit, kabul ederse Mert Yazıcıoğlu ile baba-oğlu rollerinde oynayacak.

Fahriye Evcen ile evliliğiyle sık sık adından söz ettiren Burak Özçivit'in başrolü oynadığı Kuruluş Osman dizisi 130. bölümle sezon finali yaptı. Dizi çekimlerini tamamlayan oyuncuya teklif yağmaya başladı.

MERT YAZICIOĞLU İLE PARTNER OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özçivit, Onur Güvenatam ile Gülseren Budayıcıoğlu'nun ortağı olduğu OGM Pictures'ten Berber filmi için teklif aldı. Netflix için çekilecek olan filmin senaryosunu Mehmet Ercan Erdem yazıyor. Özçivit, temmuz ayında çekimlerine başlanacak olan aksiyon türündeki film teklifini kabul ederse Mert Yazıcıoğlu ile baba-oğlu oynayacak.

Dizisi sezon finali yapan Burak Özçivit'e teklif yağıyor! Berber filmini kabul ederse Mert Yazıcıoğlu ile partner olacak
Dizisi sezon finali yapan Burak Özçivit'e teklif yağıyor! Berber filmini kabul ederse Mert Yazıcıoğlu ile partner olacak
Dizisi sezon finali yapan Burak Özçivit'e teklif yağıyor! Berber filmini kabul ederse Mert Yazıcıoğlu ile partner olacak
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Mert Yazıcıoğlu, Burak Özçivit, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burak Özçivit'e yeni film teklifi: Mert Yazıcıoğlu ile partner olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burak Özçivit'e yeni film teklifi: Mert Yazıcıoğlu ile partner olacak - Son Dakika
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