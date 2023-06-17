Burak Özçivit'e yeni film teklifi: Mert Yazıcıoğlu ile partner olacak

Fahriye Evcen ile evliliğiyle sık sık adından söz ettiren Burak Özçivit'in başrolü oynadığı Kuruluş Osman dizisi 130. bölümle sezon finali yaptı. Dizi çekimlerini tamamlayan oyuncuya teklif yağmaya başladı.

MERT YAZICIOĞLU İLE PARTNER OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özçivit, Onur Güvenatam ile Gülseren Budayıcıoğlu'nun ortağı olduğu OGM Pictures'ten Berber filmi için teklif aldı. Netflix için çekilecek olan filmin senaryosunu Mehmet Ercan Erdem yazıyor. Özçivit, temmuz ayında çekimlerine başlanacak olan aksiyon türündeki film teklifini kabul ederse Mert Yazıcıoğlu ile baba-oğlu oynayacak.