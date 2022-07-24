Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak - Son Dakika
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Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak

24.07.2022 14:59
Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak

Rusya'da sevenleriyle bir araya gelen ünlü oyuncu Burak Özçivit'i kadın hayranları arasından zor aldılar. Ortaya çıkan görüntülerin ardından sosyal medyada Özçivit'in düştüğü duruma ilişkin, "Fahriye bu işe çok kızacak" gibi paylaşımlar yapıldı.

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu Burak Özçivit, Orta Doğu ve Rusya'da da hayli seviliyor. Özçivit son olarak Rusya'da bir restoranın açılışı kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi. Ancak bu buluşma adeta izdihama döndü.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Özçivit, kadın hayranlarıyla buluştuktan sonra fotoğraf bol bol fotoğraf çektirdi. İmza isteklerini de geri çevirmedi. Ne olduysa programın çıkışında oldu.

Burak Özçivit'i kadın hayranlarının arasından zor aldılar: Fahriye bu işe çok kızacak

ARABASINA ZOR BİNDİ

Arabasına binmek isteyen Özçivit'i hayranları bir türlü bırakmadı. Korumaların devreye girmesiyle biraz rahatlayan Özçivit, yoğunilginin arasında arabasına binebildi. Sosyal medyada ise bu anlar için "Fahriye çok kızacak" yorumları yapıldı.

Burak Özçivit'i kadın hayranlarının arasından zor aldılar: Fahriye bu işe çok kızacak
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Son Dakika Magazin Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak - Son Dakika
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