Burcu Esmersoy, rengarenk bikinileriyle pozlar verdi - Son Dakika
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Burcu Esmersoy, rengarenk bikinileriyle pozlar verdi

18.06.2023 13:46

Nazım Akmandil ile evlenme kararı alan Burcu Esmersoy, Instagram'da renkli bikinileriyle çektiği videoyu paylaşarak düzgün fiziğiyle hayran bıraktı. Ayrıca, evinden bile çıkmadan yaptığı Instagram paylaşımlarından yüz binlerce lira kazandığını söyledi.

Bir süredir aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile evlilik kararı alan Burcu Esmersoy, özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkıyor.

"İNATLA YAŞLANMIYOR"

Yıllardır fit görüntüsüyle beğeni toplayan Burcu Esmersoy son olarak Instagram'ında adeta şov yaptı. Renkli bikinileriyle çektirdiği videoyu paylaşan 46 yaşındaki ünlü isim düzgün fiziği ile hayran bıraktı. Kısa sürede beğeni yağan paylaşıma birçok kişi "İnatla yaşlanmıyor" yorumunu yaptı.

"EVDEN ÇIKMADAN PARA KAZANABİLİYORUM"

Burcu Esmersoy, eskiden çok para kazanmak için çok çalışmak gerektiğini ama artık farklı olduğunu söylemişti. Esmersoy "Artık bazen evden bile dışarı çıkmadan bunu yapabiliyorum" dedi. Esmersoy evinden bile çıkmadan yaptığı Instagram paylaşımlarından yüz binlerce lira kazanıyor.

YORUMLAR (1)
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Burcu Esmersoy, Instagram, Magazin, Son Dakika

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