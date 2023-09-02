Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil, düğün öncesi parti verdi

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. İtalya'da düğün yapacak olan çift, nikahtan önce bir parti verdi. 1,5 yıldır ilişki yaşayan çift, partide romantik pozlar vermeyi de ihmal etmedi.

GÜZELLİĞİ BÜYÜLEDİ

46 yaşındaki ünlü sunucu, 30 yaşındaki Nazım Akmandil ile Portofino'da nikah masasına oturacak. Düğünde birden fazla gelinlik giyecek olan Esmersoy, partide bol kesim bir pantolon ve pul işlemeli bir salaş gömlek tercih etti. Damat Nazım Akmandil ise beyaz gömlek ve krem rengi bir takım elbise giydi. 4,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Esmersoy, güzelliğiyle tam not aldı.

AŞKLARI UÇAKTA BAŞLADI

Ceyda Düvenci'nin programında Nazım Akmandil ile uçakta tanıştığını anlatan Burcu Esmersoy, "Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum. Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum" demişti.