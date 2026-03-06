Burcu Güneş, Demet Akalın\'ı destekleyenlere verdi veriştirdi

Burcu Güneş'in katıldığı bir etkinlikte Demet Akalın hakkında kullandığı ifadelerin ardından ortalık karıştı. Akalın hakkında, "Burcu Güneş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum, ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında" diyen Güneş, Demet Akalın'a hak veren İrem Derici, Ece Seçkin ve Bengü'ye ateş püskürdü.

"TATLI KIZ, BOYUN KAÇ?"

Burcu Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Ece Seçkin ile ilgili, "Ece Seçkin, iftarda bir soda iç... Hazımsızlığa iyi gelir. :) Üstüne 2/3 bardak kahve. Kafan açılsın. Sene kaç oldu hala çözemediğin sorunlar mı var da yoldaşların gibi yorumlarda buluşuyorsun ve kendi seviyenden bahsediyorsun... Tatlı kız, biraz derin düşün büyüklerine saygılı ol... Boyun kaç? Ürettiğin kalıcı eser sayın kaç? Hadi koş saatine bak! Bak orada... Rolexxxx Girlll Come on baby, go your way" ifadelerini kullandı.

"İREM DERİCİ ADIMI AĞZINA ALIRKEN ÖNÜNÜ İLİKLE"

Güneş, Demet Akalın'ı savunan İrem Derici'ye ise, Magazin gülü İrem Derici; sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken, adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye’nin ve dünyanın en büyük ve en iyi müzisyenleriyle albümler kaydedip, sahneye çıkıyordum. Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz" dedi.

"BENGÜ DE KENDİ LEVEL'INI BELLİ EDİYOR"

Güneş, Akalın'ı destekleyen Bengü'ye ise, "Al bir adet daha, çok yazık... Yıllardır ne çok düşmanın varmış. Hit diyor! Radyolara hediyelerle PR için her yerden çalıştıklarına, magazinel olaylarla kastırdıkları şarkılara... Bengü de kendi level’ını belli ediyor, oradan konuşuyor. Farkında mısınız? Bengü gibi sakin, tatlı kız maskesi ile gezen camiadan bir arkadaşım bile ne kadar hazımsız. Tutamamış kendini zavallı arkadaşını korumak istemiş bir zalimden :) Demet ile ilgili övgülerine, yaza yaza doyamadığı o şişirilmiş abartılan cümlelerine bakın. Bana hiç bir şey yok" diye konuştu.

"YOZLAŞTIRILAN TOPLUMDA MÜZİĞİNİZLE İÇİNE SIZMIŞ ZEHİR GİBİSİNİZ"

Sözlerinin devamında, "Yozlaştırılan bir toplumda sesinizle, sözlerinizle ve müziğinizle içine sızmış birer zehir gibisiniz. O hep ses çıkardığınız ortam ve yerlerden devam... Hayattaki, saygı, sanat, sevgi, had, adap ve şarkı söylemek gibi kavramlara uzak yerlerden. Pop bizde diye bir sayfa var dostlar... Yıllardır sebebini bilmediğim bir nefretle karşılaştım bu sayfada. Sürekli olarak hakkımda olumsuz haberler ve olmadık küçük düşürücü şeyler söylüyor, yazıyor. Camiadan çoğu kişiyle sohbet ediyor. Takipçi sayısı arttıkça bir yeri de kalktı. Menajerim ve ekibim de bu garip durumun farkında, avukatımla hukuki işlem başlatmak gerekiyor sanırım" dedi.

"NASIL BİR RUH HASTASI OLDUĞUNU TÜM SEKTÖR BİLİYOR"

Burcu Güneş'in sözlerine İrem Derici'den sert yanıt geldi. Derici şu ifadeleri kullandı:

"Kız sana ne oldu, yıllardır yerinde saydın, o sizin bölgeniz dediğin yere girmek için yırtıldın. Quincy Jones'la albüm kaydetti sanki açıklamaya bak hahaha. Önümü iliklemiyorum, bir düğme daha açıyorum hatta. Nasıl bir ruh hastası olduğunu tüm sektör biliyor. Besmele çek diyor. Karı kendini Sezen Aksu sandı. Aciz.

"SANA 3 ÖĞÜN HADDİNİ BİLDİRİRİM"

Dallamaya bak ya bir de boyundan falan vurmaya çalışıyor milleti. O kızın sesi seni alır çükeller rafa koyar neye uğradığını şaşırırsın. Kızım bak sen yürek mi yedin ne yedin bilmiyorum da ya kes sesini otur ya da hiç sıkılmadan 3 öğün sana haddini bildiririm, hırsından kabız olursun. Kakalak seni. Renksiz, kokusuz, hıl hışır"