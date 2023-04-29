Burcu Güneş'ten "annelik" itirafı: 18 yaşına kadar hiç görmedim - Son Dakika
Üye Girişi

Burcu Güneş'ten "annelik" itirafı: 18 yaşına kadar hiç görmedim

29.04.2023 15:38

Şarkıcı Burcu Güneş katıldığı bir programda annesiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. 7 yaşındayken anne ve babasının boşandığını ve 18 yaşına kadar annesini hiç görmediğini ifade eden Güneş "İlk kez anlatıyorum. Anlattığım konular değil bunlar" diyerek yaşadığı çileli zamanları aktardı.

Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olarak gözterilen Burcu Güneş, 25 yıllık müzik kariyerinde ilk kez özel hayatıyla gündeme geldi.

YILLAR SONRA İLK KEZ AÇIKLADI

Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan 47 yaşındaki şarkıcı, yıllar sonra bulduğu annesi hakkında ilk kez konuştu.

Burcu Güneş'ten yıllar sonra gelen anne itirafı: 18 yaşına kadar hiç görmedim

"TELEFONLA BİLE GÖRÜŞMEYE İZİN YOKTU"

Burcu Güneş "7 yaşında annemle babam boşandı, 18 yaşıma kadar annemi hiç görmedim. Annemi çok özler ve ona şiirler yazardım. Annemle hiç karşılaşamadım, göremedim. Evin içinde biraz fazla babaannemin maskülen ve otoriter şekilde davranışıyla büyüdüm. Evde dedem, babam ve babaannemle büyüdüm. Annemi sonradan İzmir'de buldum, o zamanlar cep telefonu yok, işyeri numarası yok, bir telefon görüşmesi bile yapamıyoruz. Annemin bizim evi araması yasaktı, babam yeni bir hanımla evlenmişti ve o hanım annemin aramasını istemiyordu. İlk kez anlatıyorum. Anlattığım konular değil bunlar. Benim hayatımdan çok güzel bir roman çıkar ama, ben anlatabilir miyim bilmiyorum" dedi.

Burcu Güneş'ten yıllar sonra gelen anne itirafı: 18 yaşına kadar hiç görmedim
Burcu Güneş'ten yıllar sonra gelen anne itirafı: 18 yaşına kadar hiç görmedim
Burcu Güneş'ten yıllar sonra gelen anne itirafı: 18 yaşına kadar hiç görmedim
Burcu Güneş'ten yıllar sonra gelen anne itirafı: 18 yaşına kadar hiç görmedim
YORUMLAR
500

Burcu Güneş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burcu Güneş'ten 'annelik' itirafı: 18 yaşına kadar hiç görmedim - Son Dakika


Son Dakika
16:55 Divan Toplantısında konuşan Ali Koç: Başkan adayı bulana kadar bize zarar verip altımızı oymayın
16:49 "Sabrımı taşırıyorsunuz" diyen Ali Koç resti çekti: Ne olur başkan bulun, gidelim
16:16 Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evlilikleri son mu buluyor? Hayranları paylaşımlara "Boşanmayın" yorumlarını ekledi
16:11 Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? Hayranları, çiftin Instagram hesaplarına koştu
16:12 Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı topa tuttu: Bu algılar hakemlerimizi etkiliyor
16:06 Divan toplantısında konuşan Ali Koç, Galatasaray'ı resmen bombaladı: Köstebeğinizle gitmişsiniz
16:00 Ümit Özdağ'ın yanına gelen Suriyeli sığınmacı: Tayyip kazanacak, beraber gideceğiz
15:54 Yanına gelen Suriyeli sığınmacıdan Özdağ'a beklemediği tepki: Tayyip kazanacak, beraber gideceğiz
15:54 Seçime 14 gün kala Kılıçdaroğlu, sağduyu çağrısında bulundu: Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum
15:49 Seçime günler kala Kılıçdaroğlu'ndan "sağduyu" çağrısı: Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2023 17:10:06. #1.13#
SON DAKİKA: Burcu Güneş'ten "annelik" itirafı: 18 yaşına kadar hiç görmedim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement