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Burcu Kıratlı'nın davasında sanık beraat etti - Son Dakika

Burcu Kıratlı'nın davasında sanık beraat etti

03.02.2022 14:10

Oyuncu Burcu Kıratlı'yı kısa sürede yüksek kar vadeden Ponzi Piramit isimli saadet zinciri sistemi ile dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Mine Mumcu'nun beraatına karar verildi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Burcu Kıratlı ve sanık Mine Mumcu katılmadı. Şikayetçi avukatı ve sanık avukatı Merve Bahadır duruşmada hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Mine Mumcu'nun "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"DOLANDIRICILIK KASTI YOK, ORTADA BİR TİCARET VARDIR"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Merve Bahadır, "Müvekkilimin dolandırıcılık kastı bulunmamaktadır. Şayet dolandırıcılık kastıyla hareket etseydi ilk aldığı paraları geri vermez veya çok fazla miktar da talep edebilirdi. Ortada bir ticaret vardır. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederiz" dedi.

BERAAT EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Mine Mumcu'nun şikayetçi Burcu Kıratlı'ya karşı dolandırma kastı ile hareket ettiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

İDDİANAME

Müşteki Burcu Kıratlı'nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Mine Mumcu'nun 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Burcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanık beraat etti
Burcu Kıratlı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Burcu Kıratlı'nın davasında sanık beraat etti - Son Dakika Magazin


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