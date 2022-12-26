MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Tolga oldu

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Finale sayılı günler kalan MasterChef Türkiye, yarışmacılar bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

KALKAN BALIĞIYLA YEMEK YAPTILAR

Pazar akşamı iki aşamalı eleme oyunları sonunda bir isim hayallerine veda etti. Pazar akşamı iki aşamalı oyunun ilkinde MasterChef jürisi, yarışmacılardan kalkan balığı ile yaratıcı yemekler istedi. İlk aşamada Tolga 17, Burak Kaya 15, Metin 18 ve Görkem 14 puan aldı. Elemenin ikinci aşamasında ise Danilo Zanna'nın Tournedos Rossini adlı yemeği yapıldı.

TOLGA VEDA ETTİ

İkinci tabakların sonunda potadan ilk çıkan isim Metin oldu. Onun ardından yarışmaya devam eden isim Burak Kaya oldu. Gecenin sonunda ise şeflerden 35 puan alan Tolga, MasterChef Türkiye'ye veda eden isim oldu.