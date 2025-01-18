BUZZonFEST, görkemli bir törenle açıldı

Magazin

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen BUZZonFEST'in resmi açılış seremonisi görkemli bir törenle gerçekleşti. Balıkesir'i fuarlar ve festivaller şehri yapma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bu festivalimizi sömestir tatili ile birleştirerek çocuklara, gençlere ve onların ailelerine tatil olanağını bir nebzede olsa yapmak istedik" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen BUZZonFEST'in resmi açılışı görkemli bir törenle gerçekleşti. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı. Avlu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen festival, 17 Ocak-16 Şubat tarihlerinde saat 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Hem çocuklar hem de yetişkinler için farklı aktivitelerin yer aldığı festivalde, buz pistinde kayma keyfinin yanı sıra, farklı lezzetlerin sergilendiği stantlar ve bilgilendirici seminerlerin düzenlendiği etkinlikler yer alacak.

Balıkesir'i başta tarım, hayvancılık, sanat, spor, sağlık gibi alanlarda öncü şehir yapma vizyonuyla hareket eden Başkan Akın, göreve geldiklerinde bazı hedefler belirlediklerini söyledi. Hedeflerinden bir tanesinin Balıkesir'i "Fuarlar ve Festivaller Kenti" yapmak olduğunu ifade eden Akın, "Ulaşım anlamında önemli bir konumdayız. Doğal, tarihi, kültürel güzelliklerimiz saymakla bitmez. İki büyük üniversitemiz var, enerjisi yüksek gençlerimiz var. Bu potansiyel Türkiye'nin en büyük festivallerine ve fuarlarına ev sahipliği yapmaya yeter de artar. Ancak bunun için bir kültür vizyonu gerekir, o da bizde var" diye konuştu.

Fuarlar ve festivaller kenti hedefi

Balıkesir'e ve Balıkesir halkına en iyi şekilde hizmet etmek için tüm imkanları kullandıklarını söyleyen Akın, "Göreve başlamamızın üzerinden kısa bir süre geçti. Ama bir hayalim var. Balıkesir'in her noktasında kendi özellikleriyle festivallerimiz olsun. Gençlerimiz birlik içerisinde olsun. Sosyal hayat olsun. ve herkesin Balıkesir'e gelmek için bir nedeni olsun istiyorum. Bunun içinde gecemizi gündüzümüze katarak çalıştığımızdan herkes emin olsun. Fuarlar ve festivaller kenti olmamız lazım. Etimiz, sütümüz var. Hem Milli Mücadele'nin başladığı bir şehiriz. Hem de kahramanlarımız var. Bunları yan yana koyduğumuz zaman anlatacak ve tanıtacak çok konumuz var" dedi.

Kitap fuarları düzenlenecek

Balıkesir'in İstanbul ile İzmir arasında sıkışıp kalan bir kent olmayacağını belirten Akın, bunun için çalıştıklarını söyledi. Kültürel etkinlikler ve sanatsal faaliyetler noktasında birçok projeyi tek tek hayata geçirmeye başladıklarını belirten Akın, "Balıkesirli hemşerilerimi, büyük bir kitap fuarıyla buluşturacağız. Ardından Balıkesir'imizin ilk Şehir Tiyatrosunu hayata geçireceğiz. Bu tiyatroda gençler, emekliler, aileler buraya gidip hep birlikte tiyatro izleyebilecek. Kültür ve sanat faaliyetlerini tüm Balıkesir ailemin katılım sağlamasını uygun hale getireceğiz. Erişebilir olacak. Hayat şartları ortada. Şu an da insanlar maalesef hayat mücadelesiyle ve ekonomik krizle mücadele ediyor. Onların sevdikleriyle birlikte güzel vakitler geçirebilmeleri, vatandaşlarımızın yüzünü tebessüm ettirmek için hep beraber ekibimle birlikte çalışıyoruz. Tabi bu çalışmalarımızı 20 belediye başkanımız, Büyükşehir Meclis Üyelerimizle ve yöneticilerimizle birlikte yapıyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karne hediyesi

Akın, "Düzenlediğimiz birçok etkinlikte fark oluşturan bir noktaya geldik. Balıkesir'imizin konservatuarında gruplarımız var. Onların potansiyelini 20 ilçemize yayıyoruz. Oradan vatandaşlarımız, gençlerimizin enerjisine şahit oluyor. İçimizi ısıtacak bir festivalimizin daha açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu festivalimizi sömestr tatili ile birleştirerek çocuklara, gençlere ve onların ailelerine tatil olanağını bir nebzede olsa yapmak istedik. Kış festivali olarak planladığımız ve yaklaşık 250 metrekarelik alana kurulan buz pistinde 4 eğitmenle birlikte kardeşlerimiz keyifli dakikalar geçirecek. Gün içerisinde iklim, sağlık, spor, kadın, can dostlar gibi farklı temalarla farklı farklı etkinlikler olacak. Tiyatro gösterileri düzenlenecek. Bu festivalimiz, 16 Şubat tarihine kadar devam edecek. Festivalimizi erişebilir kılmak için dezavantajlı ortalama 300 çocuğumuzu 3-14 Şubat tarihleri arasında hafta içi günlerde okullarından alıp festival alanına getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Elbirliğiyle taşıyacağız"

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Şehrimize kazandırdığı sosyal ve kültürel etkinliklerle, refah seviyesini arttırmaya yönelik yapmış olduğu çalışmalarla, gençlerimizin, çocuklarımızın umutlarını, heyecanını geleceğe taşıyacak projelerle tanıştığı için Ahmet Başkanımıza teşekkür ederim. CHP Milletvekili olarak Balıkesir'in çocuklarının, kadınlarının, gençlerinin ve memleketimizin haklarını savunmak için her platformda mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bu güzel kenti hak ettiği konuma el birliğiyle taşıyacağız" dedi.

Avlu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen festival, 16 Şubat'a kadar 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - BALIKESİR