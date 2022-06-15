Çağla, Disney Plus gecesini salladı! Cesur bacak dekoltesiyle herkesi arkada bıraktı - Son Dakika
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Çağla, Disney Plus gecesini salladı! Cesur bacak dekoltesiyle herkesi arkada bıraktı

15.06.2022 11:19

Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformlarından biri olan Disney Plus Türkiye dün yapılanan açılış gecesinden sonra kullanılmaya başlandı. İstanbul'da gerçekleşen lansmanın açılış sunuşunu yapan Çağla Şıkel, derin bacak dekoltesiyle gecenin en çok konuşulanlarından biri oldu. Güzel model, cesur tercihiyle diğer ünlü isimleri geride bıraktı.

The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+ 14 Haziran'da Türkiye'de yayına girdi.

Disney Plus gecesinde Çağla rüzgarı! Derin bacak dekoltesiyle herkesi solladı

Dijital yayın platformu Disney+ için, Haliç'teki Tersane İstanbul'da lansman gecesi de düzenlendi. Gecey birçok ünlü isim katılırken, gecenin açılış sunumunu yapan Çağla Şıkel kıyafetiyle hayran bıraktı.

Disney Plus gecesinde Çağla rüzgarı! Derin bacak dekoltesiyle herkesi solladı

Beyaz taşlarla süslenmiş etek ve büstiyerden oluşan takımla geceye katılan 43 yaşındaki ünlü model, derin bacak dekoltesiyle ağızları açık bıraktı.

Disney Plus gecesinde Çağla rüzgarı! Derin bacak dekoltesiyle herkesi solladı

Gecede boy gösteren diğer ünlü oyuncuları cesur tercihiyle geride bırakan Çağla Şıkel, kusursuz fiziği ile de büyüledi.

Disney Plus gecesinde Çağla rüzgarı! Derin bacak dekoltesiyle herkesi solladı
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The Walt Disney Company, İstanbul, Türkiye, Haliç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çağla, Disney Plus gecesini salladı! Cesur bacak dekoltesiyle herkesi arkada bıraktı - Son Dakika


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