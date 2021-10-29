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Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor - Son Dakika

Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor

29.10.2021 10:04

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Camdaki Kız'da oğlu Sedat ile yasak aşkı Cana'nın görüntülerini gören Rafet, oğlunu mirastan men etti. Dizinin 18. yeni bölümünden ön izleme de yayınlandı. Babasının bu kararına çok öfkelenen Sedat, Rafet'ten intikam almak için şirket hisselerini Cavit'e satmaya çalışıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı, başrollerini de Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun canlandırdığı Camdaki Kız, 17. bölümüyle ekrana geldi.

SEDAT'I SERVETİNDEN MEN ETTİ

Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35. yıl kutlamasına Sedat ve Cana'nın görüntüleri damga vurdu. Oğlu ve yasak aşkının öpüşme görüntülerini izleyen Rafet, fenalaştı. Oğlunun yasak aşkıyla görüntülerinden sonra harekete geçen Rafet, "Sedat Koroğlu'nun defterini kapattım. Bu dakikadan itibaren seni bütün malımdan, mülkümden, servetimden men ediyorum" diyerek oğluna resti çekti.

Camdaki Kız'ın 18. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor

CANA, SEDAT İLE AYRILDI

Bununla da yetinmeyen Rafet, daha sonra Cana'nın evine gitti. Cana'ya haddini bildirmek isteyen Rafet, Cana'yı kızını örnek vererek uyarıyor. Rafet'in karşısında utanan Cana, Nalan'a yaptıkları ihaneti düşündü. Bu sırada babasının orada olduğunu bilmeyen Sedat, Cana'yı aradı. Cana ise Rafet'i baskısıyla Sedat'a bu ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi.

Camdaki Kız'ın 18. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor

GÖRÜNTÜLERİ İFŞA EDEN BELLİ OLDU

Selen'in şirketin başına geçeceğini Levent'e söylemesiyle sırlar ortaya çıkıyor. Levent, görüntüleri kendisinin yayınlattığını itiraf eder. Levent'in kardeşine karşı yaptığı bu hamleye öfkelenen Selen, Rafet'e her şeyi itiraf etmek ister.

Camdaki Kız'ın 18. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor

SEDAT, BABASINA KARŞI PLAN YAPIYOR

Camdaki Kız'ın merak edilen 18. bölümünden bir ön izleme yayınlandı. Babasına öfkesi bir türlü dinmeyen Sedat, bir plan yapıyor ve kendine ait olan şirket hisselerini satmaya karar veriyor. Sedat babası Rafet'ten intikam almak için şirket hisselerini babasının düşmanı Cavit'e satmak üzere anlaşma yapmaya çalışıyor.

Camdaki Kız'ın 18. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor
Camdaki Kız'ın 18. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor
Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor

Gülseren Budayıcıoğlu, Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor - Son Dakika
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