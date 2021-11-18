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Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir - Son Dakika

Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir

18.11.2021 14:45

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizilerinin fragmanları yayınlandı. Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir dizilerinin bu bölümünde neler olacak? Bu akşam yayınlanan dizilerin fragmanları haberimizde.

CAMDAKİ KIZ: BU AKŞAM NELER OLACAK?

Nalan'ın Billur ile arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, yalancı sevgilisi Melisa'yı Nalan ve Sedat'la tanıştırır.

Her şeye rağmen Sedat'ı eve geri döndürmeye çalışan Nalan, onu ikna etmekte başarılı olur. Havaalanında tek başına kalan Cana'nın ise eve dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Ama Alp, Cana'nın hareketlerinden kuşkulanacaktır.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI: NEREDE KALMIŞTIK?

Papa'nın emriyle harekete geçen Kalimnos komutanı Pietro, Ebu Muhammed'i ve sırlı kitabı Roma'ya götürmek için yola çıkmıştı. Oldukça kalabalık bir askeri donanma ile yola çıkan Pietro, Kerpe Adası'nda Baba Oruç ve leventleriyle karşı karşıya gelmiş ve çarpışma kaçınılmaz olmuştu.

Sayıca yetersiz olan Baba Oruç ve leventler, Pietro'nun kitap ve Ebu Muhammed'le Roma'ya gitmesine Burak Reis'in de desteğiyle engel olmuş ve hem sırlı kitabı hem de Ebu Muhammed'i Pietro'nun elinden kurtarmıştı.

Büyük değişimlere sahne olacak olan İskenderiye'ye kazandığı zaferle varan Oruç ve Hızır'ı nasıl bir sürpriz beklemektedir? Yeni düzen getirecek ve yiğitleri epeyce zorlayacak kişi kim olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA: KAHRAMANLARI NELER BEKLİYOR?

Hakan, Züleyha'yı şaşırtıyor

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.

Demir son yolculuğuna uğurlanıyor

Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.

Betül ve Abdülkadir taktik değiştiriyor

Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister. Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilenir.

MİSAFİR: GÜNEŞ'İ NELER BEKLİYOR?

Güneş, Erdem'e olan minnetini nasıl geri ödeyeceğini bilemez. Erdem ise Güneş'e çocukların bakıcısı olmayı teklif eder. Güneş'in misafirlikten çıkıp evin bir bireyi haline gelmesi en çok Betül'ü rahatsız eder. Güneş'in geçmişini araştıran Giray ise Gece'nin geçmişinden bir tehlikeyi Erdem'in evine misafir eder. Herkesin düzenini altüst edecek bu misafir kimdir?

Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir

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Son Dakika Magazin Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir - Son Dakika
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