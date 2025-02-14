Süperstar Ajda Pekkan, son dönemde komşularıyla yaşadığı sorunlar ile gündeme geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan 4 katlı lüks villasını yenilemek için 10 kişilik bir ekip ile anlaşan Pekkan, 7 aydır süren tadilat sebebiyle komşularını canından bezdirdi.
Tadilatın belirtilen süre içerisinde bitirilememesi ve inşaat kamyonlarının her gün yarattığı gürültü sebebiyle rahatsız olan site yönetimi ve komşular, çareyi Pekkan'a karşı dava açmakta buldu.
Gel Konuşalım programında paylaşılan detaylara göre; Pekkan'ın, komşularıyla yaşadığı bu gerginlikten oldukça rahatsız olduğu ve durumdan büyük üzüntü duyduğu iddia ediliyor.
Son Dakika › Magazin › Canlarından bezdiler! Ajda Pekkan'ın başı komşularıyla dertte - Son Dakika
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