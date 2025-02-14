Canlarından bezdiler! Ajda Pekkan'ın başı komşularıyla dertte - Son Dakika
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Canlarından bezdiler! Ajda Pekkan'ın başı komşularıyla dertte

Canlarından bezdiler! Ajda Pekkan\'ın başı komşularıyla dertte

Pop müziğin kraliçesi Ajda Pekkan'ın, Bodrum'daki lüks villasında 7 aydır devam eden tadilat komşularını canından bezdirdi. Site yönetimi ve komşular, Pekkan hakkında dava açtı.

14.02.2025 17:43
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Süperstar Ajda Pekkan, son dönemde komşularıyla yaşadığı sorunlar ile gündeme geldi.

Canlarından bezdiler! Ajda Pekkan'ın başı komşularıyla dertte

KOMŞULARINI CANINDAN BEZDİRDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan 4 katlı lüks villasını yenilemek için 10 kişilik bir ekip ile anlaşan Pekkan, 7 aydır süren tadilat sebebiyle komşularını canından bezdirdi.

Canlarından bezdiler! Ajda Pekkan'ın başı komşularıyla dertte

MAHKEMELİK OLDU

Tadilatın belirtilen süre içerisinde bitirilememesi ve inşaat kamyonlarının her gün yarattığı gürültü sebebiyle rahatsız olan site yönetimi ve komşular, çareyi Pekkan'a karşı dava açmakta buldu.

Canlarından bezdiler! Ajda Pekkan'ın başı komşularıyla dertte

"PEKKAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYOR"

Gel Konuşalım programında paylaşılan detaylara göre; Pekkan'ın, komşularıyla yaşadığı bu gerginlikten oldukça rahatsız olduğu ve durumdan büyük üzüntü duyduğu iddia ediliyor.

Ajda Pekkan, 3-sayfa, Magazin, Bodrum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Canlarından bezdiler! Ajda Pekkan'ın başı komşularıyla dertte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bulent Cebeci:
    Gelmişin 80 yaşına kendi tadilatın bitti de sıra villaya mı geldi otur oturduğun yerde Ajda ! 35 4 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    KAÇ YAŞINDA..BURADA KAÇ GÜN OTURACAK ZATEN HAYATI İSTANBULDA... 12 1 Yanıtla
  • monşer null:
    İyi Olmuş Komşulara Helal Olsun Ajda Pekkan 8 2 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    üzüntü duysa bile belli olmaz her yeri gergin 8 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    vah vah 6 1 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    para para para meşhur örevizyoncu 2 0 Yanıtla
  • Mesude Taspınar:
    Bu yaşda ne tadilatı yapıyon .Otur evinde beee yaaav.20 yaşınamı inecen yapınca. 0 0 Yanıtla
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