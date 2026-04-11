Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, özel hayatıyla yeniden gündemde. Yeni doğan çocuğunun babasına ilişkin iddialar, yapılan DNA testiyle birlikte bambaşka bir boyuta taşındı.
İddialara göre Offset, yeni doğan çocuk için DNA testi talep etti. Test sonucunda çocuğun biyolojik babasının Offset olduğu ortaya çıktı.
Cardi B’nin daha önce çocuğun babasının Stefon Diggs olduğunu öne sürdüğü iddia edilirken, DNA sonucu bu söylemi boşa çıkardı.
Yaşanan gelişmenin ardından Stefon Diggs’in Cardi B ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.
Tüm bu sürecin ardından canlı yayın açan Cardi B, yaşadığı duygusal anlarla dikkat çekti. Ünlü rapçinin gözyaşlarına hakim olamadığı anlar kısa sürede gündem oldu.
