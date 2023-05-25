Babası İlham Gencer'i kaybeden Bora Gencer: Babama kalp masajı yaptım ama kurtaramadım - Son Dakika
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Babası İlham Gencer'i kaybeden Bora Gencer: Babama kalp masajı yaptım ama kurtaramadım

25.05.2023 09:46

Ünlü caz sanatçısı İlham Gencer'in oğlu Bora Gencer babasının ölümünün ardından yasa boğuldu. Ünlü sanatçı Bora Gencer "Babama kalp masajı yaptım ama kurtaramadık" dedi.

Dün akşam saatlerinde oğlu ünlü sanatçı Bora Gencer'in evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan İlham Gencer hastanede hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından sevenleri Gencer ailesine taziye ziyaretlerinde bulundu. Evde yattığı sırada bir anda fenalaşan ve kalbi duran Gencer'e oğlu kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Hızlı bir şekilde özel bir hastaneye kaldırılan Gencer doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 98 yaşında hayata veda eden Gencer sevenlerini yasa boğdu. Bodrum'daki oğlu Bora Gencer'in evine akın eden sevenleri ve dostları gözyaşlarını tutamadı.

"BEKLEMİYORDUK"

Bora Gencer babasının cenazesinin bugün Cuma namazının ardından kaldırılacağını ifade ederek "Babasını kaybettiğinden dolayı üzgün olduğunu söyleyen Bozkurt İlham Gencer'in oğlu şarkıcı Bora Gencer, " 2 yıllık bir süre içerisinde uğraştık. Kız arkadaşım Ahu Atmaca'nın ve ailesinin çok büyük emekleri oldu. Ona emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele vermiştik. Hem karakter olarak hem de vücut olarak sağlam bir insandı. Beklemiyorduk, bugün maalesef ani oldu. Evde fenalaşmış, ben geldiğimde kalp masajı yaptım babama. Uğraştım daha sonra ambulans geldi. Hastaneye gittiler ve orada da uğraştılar ama babamı maalesef kaybettik. Cenazemizi Cuma günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defin edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK SEVENLERİ VARDI"

Gencer usta sanatçı için "Çok sevenleri vardı. Telefonum salise durmadı. Türkiye'de Atatürkçü, milliyetçi ve karakteri inanılmaz sağlam bir insandı. Babamın gece kulübünden bir beyefendi beni birkaç yıl evvel Beşiktaş'ta çevirdi. Ajda Pekkan gibi isimleri sahneye çıkarmış bir kulüp. İlham abi sayesinde hepimiz ev sahibi olduk dedi. Senin baban müthiş bir insandı dedi. Bu bana yeter. Piyano çalarak, şarkı söyleyerek bunu yapmış bir insan." dedi.

"EN BÜYÜK ARZUSU TÜRKİYE'NİN İYİ OLMASIYDI"

Acılı evlat "En büyük arzusu her zaman Türkiye'nin iyi olması. Ben babama kendim bakmak istedim ve radikal bir kararla Bodrum'a getirdik. Çok güzel zamanlar geçirdik. Ajda Pekkan'la 100'üncü yaşını kutladık, baba 100'ü devirmişti. Ajda Pekkan'ın haberinin olup olmadığını bilmiyorum, hemen arar zaten. Hastaneye gelmişti. Yakınlarını çabuk kaybeden bir insan oldum. Baba 100 yaşında ama daha yaşayacak gücü vardı, buraya kadarmış. MESAM bir program yapmak istiyor, başkan AKM'de program düzenleyebiliriz" dedi.

Kaynak: İHA
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