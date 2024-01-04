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Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı - Son Dakika
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Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı

Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmin ilk fragmanı yayınlandı. Merhum sanatçı Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi 26 Ocak 2024 tarihinde vizyona girecek. Cem Karaca rolüne hayat veren İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna ise övgüler yağdı.

04.01.2024 - 11:45,
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Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını konu alan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminden fragman geldi. İsmail Hacıoğlu'nun başrolde olduğu film ve 26 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

MÜZİK SERÜVENİNDEN AİLE HAYATINA DETAYLAR

Yapımcılığını Aytaç Ağdağ'ın yaptığı yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği filmde Cem Karaca rolünde İsmail Hacıoğlu oynayacak. Ayrıca Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Alper Saldıran ve Melisa Döngel gibi isimlerde rol alacak. Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde, Karaca'nın aile hayatı, eğitim hayatı, müzik serüveni ve yurtdışı hayatına da filmde bolca yer verilecek.

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı

FRAGMAN VE OYUNCULUKLAR ÇOK SEVİLDİ

Yayınlanan fragman sonrası film için fazlaca yorumlar yapıldı. Cem Karaca rolüne hayat veren İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna sosyal medyada övgüler yağdı. Filmin fragmanını izleyen sosyal medya kullanıcıları "İzlenilecek filmler listesine bir film daha eklendi" ve "Felaket güzel bir şey olmuş gibi" yorumlar yaptı.

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
Cem Karaca\'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu\'nun oyunculuğuna övgü yağdı
YORUMLAR (1)
  • Arzum Baskara: Onu bunu bilmem de kibariye filmi resmen olmamis. Bosu bosuna izledim. Zaman kaybiydi. Inanilma basit bir film cekmisler. Buyuk hayal kirikligiydi henim icin. Yanıtla 0 0

İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı - Son Dakika
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