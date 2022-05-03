Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi - Son Dakika
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Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi

03.05.2022 15:59

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve kadrosunda usta isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin beklenen ilk fragman yayınlandı. Erşan Kuneri karakterinden esinlenerek çekilen dizi, 13 Mayıs'ta izleyici karşısına çıkacak.

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği, başrollerinde; Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın bulunduğu Erşan Kuneri'nin ilk resmi fragmanı yayınlandı. Netflix'te yayınlanacak olan dizi, 13 Mayıs'ta izleyici karşısına çıkacak.

ERŞAN, EROTİK SİNEMADAN KOPARAK FARKLI SEKTÖRLERE YÖNELİYOR

Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri 80'lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra farklı türlerde filmler çekmeye karar verir. Sektörden arkadaşları Alev, Altın Oran, Mami, Seyyal, Tumtum, Feride ve Payro Kemal'i bir araya getirerek radikal bir film maratonuna koşmaya başlarlar. İki yılda birbirinden farklı yedi film üreten Kuneri Film'de sinema aşığı Erşan ve arkadaşları İran sinemasından, korku filmlerine, toprak kokan Anadolu hikayelerinden, sosyal mesajlı dramalara, Ortaçağ aksiyon filmlerinden süper kahramana birbirinden farklı karakterlerle izleyiciyle buluşur.

İşte Erşan Kuneri'den kareler...

Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi
Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi
Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi
Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi
Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi
Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi
Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi
Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi
Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi
Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi
Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'den ilk fragman geldi
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Erşan Kuneri, Cem Yılmaz, Mayıs, Film, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi - Son Dakika
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