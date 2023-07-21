Cem Yılmaz, Özkan Uğur'un ölümüyle yıkıldı - Son Dakika
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Cem Yılmaz, Özkan Uğur'un ölümüyle yıkıldı

21.07.2023 07:56

Oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un kanser nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Cem Yılmaz, Uğur'la ilgili duygularını paylaştı. Yılmaz, Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşarak Uğur'u sonsuza uğurladığını ve onun her güzel seste ve resimde izinin olmasının teselli olduğunu belirtti. Ayrıca, acılarını paylaşan herkese teşekkür etti ve Uğur'un en iyisi olduğunu vurguladı.

Oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, 3. kez yakalandığı kanser nedeniyle 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıllarca Özkan Uğur'la bir çok projede yer alan Cem Yılmaz ise ölüm haberiyle yıkıldı. Günlerdir acısını yaşayan Yılmaz, Uğur'la ilgili ilk paylaşımını yaptı.

"ÖZKAN ABİMİ SONSUZLUĞA UĞURLADIK"

Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende hüngür hüngür ağlayan ve acılı aileyi evinde de yalnız bırakmayan Cem Yılmaz, Instagram hesabından usta isimle bir fotoğrafını paylaşarak "Özkan abimi sonsuza uğurladık. Hayatımızda her güzel seste, resimde ondan mutlaka bir iz olması tesellimiz oldu. Gecen hafta boyunca acımızı paylaşan tüm yakın, uzak candan insanlara teşekkür ederim. En iyimiz oydu, en iyimiz gitti. Mekanın cennet olsun canım abim. Seni özlemek de güzel" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın paylaşımına Mert Fırat, Emel Sayın , Ozan Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu ve Şehrazat gibi isimlerde de taziye yorumu geldi.

Cem Yılmaz'dan günler sonra gelen Özkan Uğur paylaşımı: En iyimiz oydu, gitti
Cem Yılmaz'dan günler sonra gelen Özkan Uğur paylaşımı: En iyimiz oydu, gitti
Cem Yılmaz'dan günler sonra gelen Özkan Uğur paylaşımı: En iyimiz oydu, gitti
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Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz, Özkan Uğur'un ölümüyle yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Yılmaz, Özkan Uğur'un ölümüyle yıkıldı - Son Dakika
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