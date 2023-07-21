Cem Yılmaz, Özkan Uğur'un ölümüyle yıkıldı

Oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, 3. kez yakalandığı kanser nedeniyle 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıllarca Özkan Uğur'la bir çok projede yer alan Cem Yılmaz ise ölüm haberiyle yıkıldı. Günlerdir acısını yaşayan Yılmaz, Uğur'la ilgili ilk paylaşımını yaptı.

"ÖZKAN ABİMİ SONSUZLUĞA UĞURLADIK"

Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende hüngür hüngür ağlayan ve acılı aileyi evinde de yalnız bırakmayan Cem Yılmaz, Instagram hesabından usta isimle bir fotoğrafını paylaşarak "Özkan abimi sonsuza uğurladık. Hayatımızda her güzel seste, resimde ondan mutlaka bir iz olması tesellimiz oldu. Gecen hafta boyunca acımızı paylaşan tüm yakın, uzak candan insanlara teşekkür ederim. En iyimiz oydu, en iyimiz gitti. Mekanın cennet olsun canım abim. Seni özlemek de güzel" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın paylaşımına Mert Fırat, Emel Sayın , Ozan Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu ve Şehrazat gibi isimlerde de taziye yorumu geldi.