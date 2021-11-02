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Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı - Son Dakika

Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı

02.11.2021 23:22
Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, gazeteci Enver Aysever ile sosyal medyada birbirlerine girdi. Cem Yılmaz'ı Youtube kanalına konuk eden Rüstem Batum'a Enver Aysever'in "liboş' demesi ile başlayan tartışmada gergin anlar yaşanırken, ikili bir türlü ortak bir noktaya varamadı. Aysever'e "Şu yazdığını 12 yaşında çocuk tenezzül edip yazmaz" diyen Cem Yılmaz, son olarak "Yani kısacası hayat çok zor. İnsanlar çok garip. Kızılacak muhatabı bir türlü isabet ettiremiyor" sözleriyle cevap verdi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, stand-up'çı ve yazar Rüstem Batum'un Youtube kanalına konuk olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı ve "5 yıl önceki buluşmamızdan sonra sevgili Rüstem abimle sohbetimiz. Türkiye'de ilk defa bir afişte 'Stand up' yazdığında o afiş Rüstem abinin afişiydi" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi

"LİBOŞ RÜSTEM ABİ'NLE İYİ SOHBET ETTİN UMARIM"

Bunun üzerine gazeteci ve sunucu Enver Aysever ise Cem Yılmaz'ın bu paylaşımını retweet ederek "Liboş Rüstem abinle iyi sohbet ettin umarım" yorumunda bulundu. Bu sözlerin ardından Aysever ile Yılmaz arasında gergin anlar yaşandı. Karşılıklı tweetler ile birbirleriyle münakaşa eden ikili, bir türlü ortak noktada buluşamadı.

Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi

"ŞU YAZDIĞINI 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAZMAZ"

Aysever'in "Liboş Rüstem abinle iyi sohbet ettin umarım" paylaşımını Yılmaz, "Sizi ciddiyete davet edecektim vazgeçtim… Ne garip bi adam. Şu yazdığını 12 yaşında çocuk tenezzül edip yazmaz. Var sen de böyle ol." yanıtını verdi.

Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi

"'YETMEZ AMA EVET' DİYEN RÜSTEM BEY'İ HAKLI GÖRÜYORSANIZ ÖYLE OLSUN"

Bunun üzerine Aysever, "Sevgili Cem Yılmaz, siz Türkiye'nin en etkili ve ünlü kişisisiniz. Yetmez Ama Evet diyen ve herkesi hedefe koyan Rüstem Beye eğer haklı diyorsanız varsın öyle olsun. Zaman size de acı yaşatmaz umarım." tweet'ine Yılmaz ise "Ben Türkiye'nin en etkili ve ünlü kişisi değilim Enver bey. Sıradan bir insanım. Normal insana hasret kaldık. Ben bari normal olayım .Rüstem beyle aranızda halledin bunları." ifadeleriyle cevap verdi.

Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi
Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi

"TAKİPÇİLERİNİZ KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI"

Bu atışmalardan sonra takipçilerini kendisine küfretmekle suçlayan Aysever, "Tevazu göstermeyin, bu ülke çok acı çekti. Sizin gibi kitleleri etkileyecek kişilerin her cümlesi önemli. Laiklik, cumhuriyet derken elimizde hiçbir şeyin değeri kalmadı. Takipçileriniz küfür etmeye başladı mesela. Ben Ferhan Şensoy hayranı olarak, gülmecenin değerini bilirim" dedi.

Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi

"TAKİPÇİLERİME KÜFÜR ETMELERİNİ SÖYLEDİĞİMİ Mİ İMA EDİYORSUNUZ?"

Cem Yılmaz ise "Enver bey 'takipçileriniz' bana küfrediyor da ne demek allah aşkına? Benim hesabıma bi bakarmışsınız 15.000.000 küsür takipçim var benim. Şimdi de takipçilerime size küfür etmelerini söylediğimi mi ima ediyorsunuz? Hay allahım akşam vakti evde otururken" yanıtını verdi.

Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi

"RÜSTEM BEY YAZIK Kİ ÇOK CAN YAKTI"

Enver Aysever'in "Elbette onu kast etmedim. Sizin bu türden hedef gösterme yapmayacağınızı bilecek kadar tanıyorum. Aslında yolundan çıkan bir iletişim oldu. Diyeceğim, siyasal güldürü ile büyüdük. Rüstem bey yazık ki çok can yaktı. Sorumlusu siz değilsiniz elbette." tweetine Cem Yılmaz yanıt vermemeyi tercih etti.

Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi

"HAYAT ZOR, İNSANLAR ÇOK GARİP"

Bir süre sonra ise Cem Yılmaz, tartışmadan bağımsız bir paylaşım yaparak "Yani kısacası hayat çok zor. Eski bi meslektaş büyüğümüzle sohbet videosu paylaşayım dedim. İnsanlar çok garip. Kızılacak muhatabı bir türlü isabet ettiremiyor." dedi.

Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi
Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı

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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı - Son Dakika
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