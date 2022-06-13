CHP'li Erdoğdu ile Tuba Torun'un düğününde çiftin yaptığı dans damga vurdu - Son Dakika
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CHP'li Erdoğdu ile Tuba Torun'un düğününde çiftin yaptığı dans damga vurdu

13.06.2022 17:21

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile partilisi Tuba Torun dünyaevine girdi. Çiftin düğünlerinde dans ettikleri anlar büyük beğeni topladı.

Bir süreden bu yana evlenecekleri konuşulan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun dün akşam gerçekleştirilen düğün töreni ile dünyaevine girdi.

DANS ETTİKLERİ ANLAR İLGİ GÖRDÜ

Torun, düğünden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımlardan Torun'un Aykut Erdoğdu ile bir Kafkas şarkısı 'Ağlatan Kafe' ile dans ettikleri anlar dikkat çekti.

CHP'Lİ BİRÇOK İSİM KATILDI

Uzun zamandır merak edilen evlilik gerçekleşti. CHP'li bir çok isminin de katıldığı nikah töreninde çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı. Torun düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin, Ağlatan Kafe isimli şarkıyla Kafkas dansı ettikleri anlar davetliler tarafından alkışlar eşliğinde izlendi.

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Son Dakika Magazin CHP'li Erdoğdu ile Tuba Torun'un düğününde çiftin yaptığı dans damga vurdu - Son Dakika


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