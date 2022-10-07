Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı - Son Dakika
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Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı

07.10.2022 19:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mini etekli pozu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

57 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz Şubat ayında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törende haber spikeri Mehtap Özkan ile dünyaevine girdi. Tekin ve Özkan arasında 26 yaş olduğu bilinirken, Tekin Özkan'la birlikte 3. evliliğini yapmış oldu.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Tekin'in eşi Mehtap Özkan, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında. 32 yaşındaki haber spikeri, gerek yayın öncesi gerekse de yayın sonrası pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Özkan'ın son paylaştığı fotoğraf da takipçilerinden tam not aldı. Güzel isim, siyah minili pozunu Instagram'dan yayınlandı.

EŞİ, KISA SÜRE ÖNCE GÜNDEM YARATMIŞTI

Özkan'ın CHP'li eşi Gürsel Tekin, geçtiğimiz aylarda "HDP'ye bakanlık verilebilir" şeklindeki sözleri nedeniyle özellikle Millet İttifakı içerisinde ciddi bir tartışmaya neden olmuş ve günlerce manşetlerden inmemişti.

İşte Mehtap Özkan'ın minili pozu:

Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan, paylaştığı minili pozuyla büyüledi
Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan, paylaştığı minili pozuyla büyüledi
YORUMLAR
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Gürsel Tekin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı - Son Dakika
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