ABD'li oyuncu Chris Evans "Yaşayan En Seksi Erkek" seçildi - Son Dakika
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ABD'li oyuncu Chris Evans "Yaşayan En Seksi Erkek" seçildi

09.11.2022 14:11
ABD'li oyuncu Chris Evans "Yaşayan En Seksi Erkek" seçildi

Kaptan Amerika filminden tanıdığımız ABD'li başarılı oyuncu Chris Evans, bu yıl People dergisi tarafından "Yaşayan En Seksi Erkek" seçildi.

People dergisinin seçim sonucu, Stephen Colbert'in gece şovunda ve derginin web sitesinde açıklandı. Neredeyse on yıldır Marvel'in genişleyen süper kahraman filmlerinde Kaptan Amerika'yı oynayan Evans, unvanı bir başka "Avenger" olan Paul Rudd'dan aldı.

"ANNEM ÇOK MUTLU OLACAK"

Chris Evans, derginin son sayısının kapağında yer almasıyla ilgili verdiği röportajında "Annem çok mutlu olacak. Yaptığım her şeyle gurur duyuyor ama bu onun gerçekten övünebileceği bir şey" dedi.

Yakışıklı oyuncu Chris Evans 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi

"TACİZLE KARŞILAŞABİLİRİM"

Yakışıklı oyuncu ayrıca, yakın arkadaşları tarafından espri konusu olacağını da düşünüyor. Ünlü oyuncu bir röportajda "Gerçekten bu sadece bir zorbalık noktası olacak, tacizle karşılaşabilirim" diye şaka yaptı.

Yakışıklı oyuncu Chris Evans 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi

"İŞ-YAŞAM DENGESİNİ KURDUM"

People dergisi, 41 yaşındaki Evans ile Georgia'daki bir çiftlik evinde röportaj yaptı. Aktör, iyi bir iş-yaşam dengesi bulduğunu belirterek, "Şu anda kariyerimin en keyifli yanı, ayağımı gazdan çekecek kadar güvende hissetmek" dedi.

Oyuncu, People dergisine evlenmeyi ve bir aile kurmayı düşündüğünü söyledi ve "Bu kesinlikle istediğim bir şey" dedi. Yine de özel hayatı hakkında halka açık bir şekilde konuşmayı beklemediğini söyledi ekledi: "Bazı şeyleri sadece kendin için ya da sadece ailem ve arkadaşlarım için istiyorsun."

Yakışıklı oyuncu Chris Evans 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi

CHRIS EVANS KİMDİR?

Evans'ın ilk film rolü 2000'lerde "The New Comers" oldu. 2005 ve 2007'de vizyona giren iki "Fantastic Four" filminde süper kahraman Johnny Storm'u canlandırdı. Ancak 2011'de "Captain America: The First Avenger" ile büyük bir üne kavuştu. O zamandan beri, 10 Marvel filminde sağlıklı süper kahramanı oynadı ve 2019'da "Avengers: Endgame"de evreni kurtardıktan sonra kalkanını bıraktı.

Yakışıklı oyuncu Chris Evans 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi

Evans, Pixar'ın "Işıkyılı" filmindeki Buzz Işıkyılı karakterini seslendiren ve Nextflix'in "The Grey Man" filminde Reynolds'ı öldürmeye çalışan sadist bir suikastçıyı canlandırarak oldukça güçlü bir yıldız haline geldi. Boston'da doğup büyüyen aktör, 2020'de kurucu ortağı olduğu sivil katılım sitesi "A Starting Point" ile olan ilişkisini de sürdürüyor.

Yakışıklı oyuncu Chris Evans 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi

NBC'nin haberine göre, önceki "yaşayan en seksi erkek" unvanına sahip Paul Rudd, Ryan Reynolds ve Chris Hemsworth gibi isimler var. Marvel filmlerinde Thor'u oynayan Hemsworth, ilk kez 1985'te Mel Gibson'a verilen People's yıllık onurunu kazanan ilk Avenger olmuştu. Geçmişte bu unvanı alan isimler arasında John Legend, Dwayne Johnson, Idris Elba, Adam Levine, Richard Gere, Channing Tatum ve David Beckham yer alıyor.

Yakışıklı oyuncu Chris Evans 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi
Kaynak: Magazinkolik
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Amerika Birleşik Devletleri, Chris Evans, Paul Rudd, Marvel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ABD'li oyuncu Chris Evans 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi - Son Dakika

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