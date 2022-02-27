Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile bir zamanlar sevgilisiydi! Sevda Demirel'in son pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile bir zamanlar sevgilisiydi! Sevda Demirel'in son pozlarına beğeni yağdı

27.02.2022 18:09

İlk olarak Hande Ataizi'ne attığı tokat ile magazin gündeminden düşmeyen Sevda Demirel, son olarak bir dönem aşk yaşadığı Neslihan Doğrusöz'ün cinsiyet değiştirerek "Doruk" ismini almasıyla magazin sayfalarında yer aldı. Yaptığı sporu sosyal medyadan paylaşan Demirel'in son pozlarına beğeni yağdı.

Türk magazin camiasının sansasyonel kadınları arasında yer alan ünlü manken Sevda Demirel, geçtiğimiz yıllarda Hande Ataizi'ne attığı tokat nedeniyle bir anda çok konuşulan isim haline gelmişti. Daha sonraki süreçte ortada gözükmeyen Demirel, cinsiyet değiştiren ve Doruk ismini alan Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşaması nedeniyle yine gündeme geldi.

İLİŞKİLERİNİ NOKTALADILAR

Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz, 2 yıl önce evlilik kararı almalarından kısa bir süre sonra ilişkilerini noktalayarak hayranlarını şaşkınlık içerisinde bıraktı. O günden beri kameralardan uzak bir yaşamı tercih eden Demirel, son pozlarıyla gündeme geldi.

ŞİMDİLERDE YARIŞMAYA HAZIRLANIYOR

Birkaç sene önce silikonlarını çıkartıp çıkarılan silikonları da ekranda gösteren Sevda Demirel yine adından söz ettirmişti. Tekrar silikon taktıran ve kendini spora veren Sevda Demirel bir yarışmaya hazırlandığını açıkladı. Spordan fotoğraflar paylaşan Sevda Demirel'e "Yıllara meydan okuyorsun" yorumlarının yanında vücudunun fit olmasıyla ilgili de çok sayıda yorum yağdı.

İşte Demirel'in o pozları:

Eski sevgilisi cinsiyet değiştirmişti! Manken Sevda Demirel'in son pozları nefes kesti
Eski sevgilisi cinsiyet değiştirmişti! Manken Sevda Demirel'in son pozları nefes kesti
Eski sevgilisi cinsiyet değiştirmişti! Manken Sevda Demirel'in son pozları nefes kesti
Eski sevgilisi cinsiyet değiştirmişti! Manken Sevda Demirel'in son pozları nefes kesti
YORUMLAR
500
Ukrayna Büyükelçiliği'nden TB2 SİHA iması geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı Ukrayna Büyükelçiliği'nden TB2 SİHA iması geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Romanya'ya gelmeye devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Romanya'ya gelmeye devam ediyor

neslihan doğrusöz, Sevda Demirel, Hande Ataizi, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile bir zamanlar sevgilisiydi! Sevda Demirel'in son pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile bir zamanlar sevgilisiydi! Sevda Demirel'in son pozlarına beğeni yağdı
17:49 Tavır yapan Halil Dervişoğlu, kadroya alınmadı! Beşiktaş'a transfer olacağı konuşuluyor
17:31 Ukrayna Büyükelçiliği'nden TB2 SİHA iması geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı
17:24 Ukrayna Ankara Büyükelçisi açıkladı: Rus tarafının can kaybı 4 bin 200
17:18 Fransa çağrıda bulundu! Rusya, Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir
17:15 İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi
17:07 Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı
17:01 Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak
16:51 Putin Savunma Bakanlığı'na talimatı verdi! Rus caydırıcı güçlerine özel savaş görevi alarmı
15:54 Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 18:16:40. #1.13#
SON DAKİKA: Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile bir zamanlar sevgilisiydi! Sevda Demirel'in son pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement