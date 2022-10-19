Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu

19.10.2022 16:35

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle tanınan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirmesiyle çok konuşulmuş ve Melis Bendeli ismini almıştı. Göğüs estetiği yaptırdıktan sonra paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada gündem olan 33 yaşındaki oyuncu, bu kez cam önünde verdiği pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Bir döneme damga vuran ekranın fenomen dizisi Çukur'da 'Timsah Celil' rolüyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz (33), trans birey olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

CAM ÖNÜNDE POZ VERDİ

Trans birey olduğunu açıklayarak Meli Bendeli ismini alan ünlü isim, iddialı pozlarıyla ve son haliyle sosyal medyayı salladı. Meli Bendeli'nin cam önünde verdiği pozlar gündem oldu.

Cinsiyet Değiştiren Ünlü İsmin Son Hali Şaşırttı!

"SEKTÖR BENİ ÇOK YIPRATTI"

Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda trans birey olma sürecinden bahsetti. Ünlü oyuncu, "Bu kararı 2020'nin mart ayında yani pandeminin ilk günlerinde aldım. Bundan sonra gönlümce yaşayacağım. Sektör beni çok yıprattı. Erkek halimle yediğim mobbingin haddi hesabı yok. Şimdi bu halimle kovalarlar herhalde" diyerek sitem etti.

Cinsiyet Değiştiren Ünlü İsmin Son Hali Şaşırttı!

"BERLİN'E GİDECEĞİM"

Yaşadığı değişim sonrası dizi ve filmlerde rol almasının zor olduğunun altını çizen Yılmaz, "Yoruldum, piyasayı bırakıyorum. Evime dönüyorum. Başka bir ifadeyle, doydum ve masadan kalkıyorum. Doymayanlar utansın. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Yurt dışında işler kovalayacağım. İmkanım olursa Berlin'e gitme hayalim var" ifadelerini kullandı.

Cinsiyet Değiştiren Ünlü İsmin Son Hali Şaşırttı!
Çukur'un cinsiyet değiştiren ünlü Timsah Celil'in cam önünde verdiği pozları olay oldu
Çukur'un cinsiyet değiştiren ünlü Timsah Celil'in cam önünde verdiği pozları olay oldu
Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
500

Melih Yılmaz, Sinema, Çukur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
20:02 Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 21:25:18. #1.11#
SON DAKİKA: Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement