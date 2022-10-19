Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu

Bir döneme damga vuran ekranın fenomen dizisi Çukur'da 'Timsah Celil' rolüyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz (33), trans birey olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

CAM ÖNÜNDE POZ VERDİ

Trans birey olduğunu açıklayarak Meli Bendeli ismini alan ünlü isim, iddialı pozlarıyla ve son haliyle sosyal medyayı salladı. Meli Bendeli'nin cam önünde verdiği pozlar gündem oldu.

"SEKTÖR BENİ ÇOK YIPRATTI"

Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda trans birey olma sürecinden bahsetti. Ünlü oyuncu, "Bu kararı 2020'nin mart ayında yani pandeminin ilk günlerinde aldım. Bundan sonra gönlümce yaşayacağım. Sektör beni çok yıprattı. Erkek halimle yediğim mobbingin haddi hesabı yok. Şimdi bu halimle kovalarlar herhalde" diyerek sitem etti.

"BERLİN'E GİDECEĞİM"

Yaşadığı değişim sonrası dizi ve filmlerde rol almasının zor olduğunun altını çizen Yılmaz, "Yoruldum, piyasayı bırakıyorum. Evime dönüyorum. Başka bir ifadeyle, doydum ve masadan kalkıyorum. Doymayanlar utansın. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Yurt dışında işler kovalayacağım. İmkanım olursa Berlin'e gitme hayalim var" ifadelerini kullandı.