Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba\'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

'Uzak Şehir' dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın sosyal medya hesaplarından eş zamanlı Coca-Cola reklamı paylaşmaları geniş yankı uyandırdı. İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle boykot edilen markanın reklamının yapılması, özellikle sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

İKİ OYUNCU DA SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Reklam paylaşımlarının ardından gelen eleştiriler karşısında ne Sinem Ünsal ne de Ozan Akbaba herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak sessizlik devam ederken, Akbaba'nın geçmişte yaptığı bir paylaşım sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

"ÇOCUKLARA KIYMAYIN EFENDİLER"

Ozan Akbaba'nın yaklaşık 2 yıl önce X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı ve Gazze'de yaşanan sivil kayıplara dikkat çektiği "Çocuklara kıymayın efendiler" paylaşımı, reklam sonrası çelişki eleştirilerine neden oldu. Kullanıcılar, sanatçıların toplumsal duyarlılıklarıyla ticari iş birlikleri arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekerken, "Sözlerinizle değil, tercihlerinizle hatırlanırsınız" ve "Reklam parası, vicdandan mı ağır geldi?" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Olayın ardından sosyal medyada hem diziye hem de reklam kampanyasına karşı boykot çağrıları artarken, sanatçıların bu konuya ilişkin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

İşte ikilinin o paylaşımları;