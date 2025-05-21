Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu - Son Dakika
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Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba\'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu
21.05.2025 15:40
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'Uzak Şehir' dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın eş zamanlı Coca-Cola reklamı paylaşmaları sosyal medyada tepki çekti. Konuyla ilgili iki tarafta sessizliğini korurken Akbaba'nın 2 yıl önce X hesabından Gazze'de yaşananlara atıfta bulunarak ''Çocuklara kıymayın efendiler'' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

'Uzak Şehir' dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın sosyal medya hesaplarından eş zamanlı Coca-Cola reklamı paylaşmaları geniş yankı uyandırdı. İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle boykot edilen markanın reklamının yapılması, özellikle sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

İKİ OYUNCU DA SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Reklam paylaşımlarının ardından gelen eleştiriler karşısında ne Sinem Ünsal ne de Ozan Akbaba herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak sessizlik devam ederken, Akbaba'nın geçmişte yaptığı bir paylaşım sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

"ÇOCUKLARA KIYMAYIN EFENDİLER"

Ozan Akbaba'nın yaklaşık 2 yıl önce X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı ve Gazze'de yaşanan sivil kayıplara dikkat çektiği "Çocuklara kıymayın efendiler" paylaşımı, reklam sonrası çelişki eleştirilerine neden oldu. Kullanıcılar, sanatçıların toplumsal duyarlılıklarıyla ticari iş birlikleri arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekerken, "Sözlerinizle değil, tercihlerinizle hatırlanırsınız" ve "Reklam parası, vicdandan mı ağır geldi?" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Olayın ardından sosyal medyada hem diziye hem de reklam kampanyasına karşı boykot çağrıları artarken, sanatçıların bu konuya ilişkin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

İşte ikilinin o paylaşımları;

Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Sosyal Medya, Kültür Sanat, Sinem Ünsal, Uzak Şehir, Magazin, Medya, Gazze, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat bakır:
    ya bırakın para için bizim sanatçılar dinini bile değiştirir. Çoğu bu paylaşımları tepki çekmemek için hayran kitlesini artırmak için yapıyor. Can- ı gönülden destek verenlerin sayısı çok az maalesef. Karakterli sanatçı bulmak çok zor. 40 2 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    İkiside karakter şahsiyet yoksunu insanlıktan nasibini almamış yaratıklar 20 2 Yanıtla
  • Haan:
    iki yüzlülüğü size anlatamam ama gösterebilirim... 8 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu - Son Dakika
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