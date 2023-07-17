Çocuklar Duymasın Oyuncusu Alpaslan Özmol Yasal İşlem Başlatacak

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisindeki "Çaycı Hüseyin" rolüyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, sosyal medyada sık sık ölüm haberiyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yine ölüm haberiyle Twitter'da konuşulan oyuncu, yasal yollara başvurma kararı aldı.

DAVA AÇACAK

Geçtiğimiz günlerde de Alpaslan Özmol hakkında yine öldüğüne dair yalan haberler yapıldı. Kısa sürede sosyal medyada öldüğü iddiası dolaşan oyuncu, Twitter gündeminde yerini aldı. Sık sık çıkan ölüm haberlerinden bunalan Alpaslan Özmol, Instagram hesabından avukatıyla bir fotoğrafını paylaşarak "Sevgili avukatım nezdinde hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.