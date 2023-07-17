Çocuklar Duymasın Oyuncusu Alpaslan Özmol Yasal İşlem Başlatacak - Son Dakika
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Çocuklar Duymasın Oyuncusu Alpaslan Özmol Yasal İşlem Başlatacak

17.07.2023 14:54

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Çaycı Hüseyin' rolüyle tanınan Alpaslan Özmol, sosyal medyada sürekli ölüm haberleriyle gündeme geliyor. Son olarak Twitter'da ölüm haberleriyle konuşulan oyuncu, bu duruma karşı hukuki yollara başvurma kararı aldı. Özmol, avukatıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak asılsız haber ve paylaşımlarla ilgili yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisindeki "Çaycı Hüseyin" rolüyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, sosyal medyada sık sık ölüm haberiyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yine ölüm haberiyle Twitter'da konuşulan oyuncu, yasal yollara başvurma kararı aldı.

DAVA AÇACAK

Geçtiğimiz günlerde de Alpaslan Özmol hakkında yine öldüğüne dair yalan haberler yapıldı. Kısa sürede sosyal medyada öldüğü iddiası dolaşan oyuncu, Twitter gündeminde yerini aldı. Sık sık çıkan ölüm haberlerinden bunalan Alpaslan Özmol, Instagram hesabından avukatıyla bir fotoğrafını paylaşarak "Sevgili avukatım nezdinde hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Ölüm haberiyle gündemden düşmeyen Alpaslan Özmol, yasal yollara başvuracak
Ölüm haberiyle gündemden düşmeyen Alpaslan Özmol, yasal yollara başvuracak
Ölüm haberiyle gündemden düşmeyen Alpaslan Özmol, yasal yollara başvuracak
Ölüm haberiyle gündemden düşmeyen Alpaslan Özmol, yasal yollara başvuracak
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Son Dakika Magazin Çocuklar Duymasın Oyuncusu Alpaslan Özmol Yasal İşlem Başlatacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuklar Duymasın Oyuncusu Alpaslan Özmol Yasal İşlem Başlatacak - Son Dakika
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