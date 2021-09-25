Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi

Ünlü isimler bile isyan etti! Nusret'in 3 burger için istediği ücrete tepki yağıyor

Oyuncu Özgü Namal'ın uzun yıllardır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası olan Serdar Oral, geçtiğimiz sene ekim ayında geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Hayat arkadaşının ölümüyle yıkılan oyuncu ise yıllardır ailesiyle yaşadığı Köyceğiz'den İstanbul'a taşınarak gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı.

OĞLUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun süredir hiçbir yerde görülmeyen oyuncu, önceki gün oğlu Nefes ile Magazin Kuryesi'nin objektifine takıldı. Oğluyla birlikte alışverişe çıkan Namal, daha sonra yemek yiyerek keyifli bir gün geçirdi.

2 ÇOCUĞU VAR

Yeditepe İstanbul, Kurtlar Vadisi, Hanımın Çiftliği, Kan ve Merhamet dizilerde rol alan başarılı oyuncu Özgü Namal'ın Serdar Oral ile birlikteliğinden Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu bulunuyor.

Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti