Cinsiyet değiştiren Meli Bendeli, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli pozunu paylaştı - Son Dakika
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Cinsiyet değiştiren Meli Bendeli, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli pozunu paylaştı

29.10.2022 12:02

Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirip Meli Bendeli adını almıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Bendeli, derin göğüs dekolteli bir fotoğrafını paylaştı.

Bir döneme damga vuran Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdi. Adını Meli Bendeli olarak değiştiren oyuncu, değişiminin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflar da adından söz etmeye devam ediyor.

DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Oyunculuk yapmaya devam eden Meli Bendeli, Instagram hesabından göğüs dekolteli bir fotoğrafını paylaştı. Bendeli'nin herhangi bir açıklamada yazmadan yayınladığı poz, kısa sürede dikkat çekti.

"TRAVESTİYİM DİYE DUDAKLARIMI YAPTIRMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Daha önce yaptığı bir açıklama travesti olduğunu söyleyen oyuncu, "Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" diyerek güzellik algısını kırmaya çalışmıştı.

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Ahmet Melih Yılmaz, Çukur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştiren Meli Bendeli, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli pozunu paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsiyet değiştiren Meli Bendeli, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli pozunu paylaştı - Son Dakika
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