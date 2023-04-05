Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Yeşim Salkım hakkında beraat kararı! - Son Dakika
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Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Yeşim Salkım hakkında beraat kararı!

05.04.2023 11:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında dava açılan Yeşim Salkım, dün hakim karşısına çıkarak savunma gerçekleştirdi. Davadan beraat eden Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Sayın savcımız ve hakim beraatime, suçsuz olduğuma karar verdi. Ben kimseye hakaret etmedim. Cumhurbaşkanımıza da etmedim" ifadelerini kullandı.

Sisi lakabıyla tanınan Seyhan Soylu, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak Yeşim Salkım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Şikayetin üzerine hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan Yeşim Salkım, dün hakim karşısına çıktı.

BERAAT ETTİ

Instagram hesabından İstanbul 36'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın listesini paylaşan Yeşim Salkım, "Evet, bunu da gördük" diyerek tepki gösterdi. Hakim karşısında ifade veren Salkım'ın beraatine karar verildi. Duruşma sonrası Instagram hesabından açıklama yapan ünlü isim, "Bana cumhurbaşkanına hakaretten dosya açılmıştı. Bugün sayın savcımız ve hakim beraatime, suçsuz olduğuma karar verdi. Ben kimseye hakaret etmedim. Cumhurbaşkanımıza da etmedim. Gereksiz bir şekilde adliyeleri böyle oyalamanın anlamı yok. Bize geçmiş olsun, davayı açanlara da artık ne diyeyim... Yine haklıyım, yine haklıyım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Yeşim Salkım, beraat etti

İDDİANAME

İddianamede Salkım'ın sözlerinin Cumhurbaşkanı'nın şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğuna kanaat getirilmişti. Adalet Bakanlığı'nın da suç itibariyle Salkım hakkında kovuşturma izni verdiği kaydedilen iddianamede, Yeşim Salkım'ın 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Yeşim Salkım, beraat etti
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Yeşim Salkım, beraat etti
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Yeşim Salkım, beraat etti
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Yeşim Salkım, beraat etti
YORUMLAR (2)
  • Erkan Çaçen: Ya bu ülkede böyle muptezeller para kazanıyor abla nerden geldiğini biliyoruz nerden geldiğini biliyoruz Cevap Yaz 22 6 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Adalet yoggg bu ölkedö diyenleri alalım sahneye Cevap Yaz 13 9 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Yeşim Salkım, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Yeşim Salkım hakkında beraat kararı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Yeşim Salkım hakkında beraat kararı! - Son Dakika
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