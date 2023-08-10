CZN Burak zor günler geçiriyor! Babası tarafından dolandırıldığı iddiaları sonrası iğne ipliğe döndü

Şimdilerde İstanbul'da kendisine ait bir restoran açmaya hazırlanan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü. Zor günler geçiren ve vaktinin büyük bir kısmını işine ayıran fenomen, 51,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından da son halini sık sık paylaşıyor. Genç ismin hızla kilo vermesi sevenlerini de endişelendirdi.

NE OLMUŞTU?

CZN Burak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası tarafından dolandırıldığını ve adının geçtiği restoranlarla tüm ilişkisini kestiğini söylemişti. Bunun üzerine açıklama yapan baba İsmail Özdemir ise hakkındaki iddiaları reddetti. Oğlunun bu günlere kendisinin sayesinde geldiğini söyleyen baba, "Hiç alakası yok dolandırmayla... Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, 2 sene öncesine kadar Burak diye bir şey yoktu" demişti.

İşte CZN Burak'ın son hali...