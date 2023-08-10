CZN Burak zor günler geçiriyor! Babası tarafından dolandırıldığı iddiaları sonrası iğne ipliğe döndü - Son Dakika
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CZN Burak zor günler geçiriyor! Babası tarafından dolandırıldığı iddiaları sonrası iğne ipliğe döndü

10.08.2023 17:01

Gülerek çektiği yemek videolarıyla ünlenen CZN Burak, babası tarafından dolandırıldığını belirterek dava açtı. Bu süreçte hızla kilo vermeye başlayan ünlü isim, sevenlerini endişelendirdi.

Gülerek çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve İstanbul'da restoranı bulunan CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde babası tarafından dolandırıldığını belirterek dava açtı. Sıkıntılı günler geçiren ünlü isim bu süreçte hızla kilo vermeye başladı.

ZAYIFLIĞI ENDİŞELENDİRDİ

Şimdilerde İstanbul'da kendisine ait bir restoran açmaya hazırlanan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü. Zor günler geçiren ve vaktinin büyük bir kısmını işine ayıran fenomen, 51,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından da son halini sık sık paylaşıyor. Genç ismin hızla kilo vermesi sevenlerini de endişelendirdi.

Babası tarafından dolandırdığını söyleyediği için zor günler geçiren CZN Burak iğne ipliğe döndü

NE OLMUŞTU?

CZN Burak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası tarafından dolandırıldığını ve adının geçtiği restoranlarla tüm ilişkisini kestiğini söylemişti. Bunun üzerine açıklama yapan baba İsmail Özdemir ise hakkındaki iddiaları reddetti. Oğlunun bu günlere kendisinin sayesinde geldiğini söyleyen baba, "Hiç alakası yok dolandırmayla... Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, 2 sene öncesine kadar Burak diye bir şey yoktu" demişti.

İşte CZN Burak'ın son hali...

Babası tarafından dolandırdığını söyleyediği için zor günler geçiren CZN Burak iğne ipliğe döndü
Babası tarafından dolandırdığını söyleyediği için zor günler geçiren CZN Burak iğne ipliğe döndü
Babası tarafından dolandırdığını söyleyediği için zor günler geçiren CZN Burak iğne ipliğe döndü
Babası tarafından dolandırdığını söyleyediği için zor günler geçiren CZN Burak iğne ipliğe döndü
Babası tarafından dolandırdığını söyleyediği için zor günler geçiren CZN Burak iğne ipliğe döndü
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CZN Burak, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin CZN Burak zor günler geçiriyor! Babası tarafından dolandırıldığı iddiaları sonrası iğne ipliğe döndü - Son Dakika


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